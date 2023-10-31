Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Awas! Ini 12 Aplikasi Berbahaya di Android Berkedok Game

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:47 WIB
Awas! Ini 12 Aplikasi Berbahaya di Android Berkedok Game
Aplikasi berbahaya di Android (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Analis ancaman siber, Dr. Web kembali merilis sejumlah aplikasi berbahaya di Android berkedok game. Ironisnya, dari data yang dirilis sudah aplikasi berbahaya tersebut sudah diunduh hingga 2 juta kali.

Dikutip dari Bleeping Computer, Selasa (31/10/2023), 12 aplikasi yang beredar di Google Play Store ini teridentifikasi merupakan trojan yang terkait dengan keluarga malware 'FakeApp', 'Joker', dan 'HiddenAds'.

Dr. Web menjelaskan bahwa setelah korban menginstal aplikasi ini di perangkat mereka, aplikasi akan berjalan secara diam-diam di latar belakang, menyalahgunakan browser untuk meluncurkan iklan dan menghasilkan pendapatan bagi operatornya. 

Untuk para pengguna yang mungkin pernah menginstalnya, Dr. Web mengimbau untuk segera menghapusnya dan melakukan pemindaian perangkat secara menyeluruh menggunakan Play Protect dan alat antivirus seluler.

Untuk menghindari pengunduhan perangkat lunak berbahaya dari Google Play, diwajibkan membaca ulasan pengguna dengan cermat, dan lakukan pemeriksaan untuk memastikan penerbitnya dapat dipercaya.

Berikut adalah 12 aplikasi berbahaya di Android yang berkedok game yang wajib dihindari:

- Super Skibydi Killer – 1,000,000 download
- Agent Shooter – 500,000 download
- Rainbow Stretch – 50,000 download
- Rubber Punch 3D – 500,000 download
- Eternal Maze (Yana Pospyelova) – 50,000 download
- Jungle Jewels (Vaibhav Wable) – 10,000 download
- Stellar Secrets (Pepperstocks) – 10,000 download
- Fire Fruits (Sandr Sevill) – 10,000 download
- Cowboy's Frontier (Precipice Game Studios) – 10,000 download
- Enchanted Elixir (Acomadyi) – 10,000 download
- Love Emoji Messenger (Korsinka Vimoipan) – 50,000 download
- Beauty Wallpaper HD (fm0989184) – 1,000 download.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/57/2944589/cara-hilangkan-iklan-mengganggu-di-hp-android-43Vl9HcwCf.jpeg
Cara Hilangkan Iklan Mengganggu di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/57/2944207/cara-kembalikan-foto-yang-tak-sengaja-terhapus-di-android-dbebow926Y.jpeg
Cara Kembalikan Foto yang Tak Sengaja Terhapus di Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/57/2932862/4-cara-sederhana-hemat-baterai-ponsel-android-gXDpCwx2p8.jpeg
4 Cara Sederhana Hemat Baterai Ponsel Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/57/2923507/jangan-kegocek-ini-5-cara-hemat-kuota-internet-di-hp-android-gjGInMvGJs.jpeg
Jangan Kegocek, Ini 5 Cara Hemat Kuota Internet di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/57/2920819/ini-cara-pakai-imessage-ala-iphone-di-ponsel-android-tapi-MAVqb9TQZ4.jpg
Ini Cara Pakai iMessage Ala iPhone di Ponsel Android, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/54/2920195/8-aplikasi-download-lagu-secara-legal-di-android-ada-yang-gratis-x0t7ufuPCI.jpg
8 Aplikasi Download Lagu Secara Legal di Android, Ada yang Gratis!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement