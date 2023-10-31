Awas! Ini 12 Aplikasi Berbahaya di Android Berkedok Game

JAKARTA - Analis ancaman siber, Dr. Web kembali merilis sejumlah aplikasi berbahaya di Android berkedok game. Ironisnya, dari data yang dirilis sudah aplikasi berbahaya tersebut sudah diunduh hingga 2 juta kali.

Dikutip dari Bleeping Computer, Selasa (31/10/2023), 12 aplikasi yang beredar di Google Play Store ini teridentifikasi merupakan trojan yang terkait dengan keluarga malware 'FakeApp', 'Joker', dan 'HiddenAds'.

Dr. Web menjelaskan bahwa setelah korban menginstal aplikasi ini di perangkat mereka, aplikasi akan berjalan secara diam-diam di latar belakang, menyalahgunakan browser untuk meluncurkan iklan dan menghasilkan pendapatan bagi operatornya.

Untuk para pengguna yang mungkin pernah menginstalnya, Dr. Web mengimbau untuk segera menghapusnya dan melakukan pemindaian perangkat secara menyeluruh menggunakan Play Protect dan alat antivirus seluler.

Untuk menghindari pengunduhan perangkat lunak berbahaya dari Google Play, diwajibkan membaca ulasan pengguna dengan cermat, dan lakukan pemeriksaan untuk memastikan penerbitnya dapat dipercaya.

Berikut adalah 12 aplikasi berbahaya di Android yang berkedok game yang wajib dihindari:

- Super Skibydi Killer – 1,000,000 download

- Agent Shooter – 500,000 download

- Rainbow Stretch – 50,000 download

- Rubber Punch 3D – 500,000 download

- Eternal Maze (Yana Pospyelova) – 50,000 download

- Jungle Jewels (Vaibhav Wable) – 10,000 download

- Stellar Secrets (Pepperstocks) – 10,000 download

- Fire Fruits (Sandr Sevill) – 10,000 download

- Cowboy's Frontier (Precipice Game Studios) – 10,000 download

- Enchanted Elixir (Acomadyi) – 10,000 download

- Love Emoji Messenger (Korsinka Vimoipan) – 50,000 download

- Beauty Wallpaper HD (fm0989184) – 1,000 download.

