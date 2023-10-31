Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Umumkan Paket Langganan Bebas Iklan untuk Instagram dan Facebook, Berapa Harganya?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:27 WIB
Meta tawarkan paket bebas iklan di sejumlah negara
A
A
A

META mengumumkan paket bebas iklan baru untuk pengguna di Uni Eropa, EEA, dan Swiss dengan membayar 10 euro atau Rp167 ribu per bulan untuk web, dan 13 euro atau Rp217 ribu per bulan untuk perangkat iOS dan Android.

Adanya tawaran ini akan membuat pengguna mendapatkan pengalaman bebas iklan di seluruh platform media sosial. Biaya bulanan tersebut akan mencakup semua akun Facebook dan Instagram yang ditautkan yang dimiliki oleh satu pengguna hingga 1 Maret 2024.

Nantinya, layanan bebas iklan pada setiap akun tambahan yang ditautkan akan dikenakan biaya tambahan 6 euro atau sekitar Rp100 ribu per bulan di web, dan 8 euro atau Rp134 ribu per bulan di iOS dan Android. Perlu dicatat bahwa tidak akan ada perubahan bagi pengguna yang tidak ingin membayar pajak baru. Pengalaman yang didukung iklan akan tetap tersedia di kedua platform.

"Opsi bagi orang-orang untuk membeli langganan tanpa iklan menyeimbangkan persyaratan regulator Eropa sambil memberikan pilihan kepada pengguna dan memungkinkan Meta untuk terus melayani semua orang di UE, EEA, dan Swiss,” ungkap Meta, dikutip dari situs GizChina, Selasa (31/10/2023).

“Dalam keputusannya, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) secara tegas mengakui bahwa model berlangganan, seperti yang kami umumkan, adalah bentuk persetujuan yang sah untuk layanan yang didanai iklan," lanjutnya.

Menariknya, Meta juga memperkuat komitmennya untuk menjaga keamanan informasi pengguna dan sejalan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dan Undang-Undang Pasar Digital (DMA).

