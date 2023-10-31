Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Telkom dan Smartfren Gaet Starlink, Indosat Gimana?

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:11 WIB
Telkom dan Smartfren <i>Gaet</i> Starlink, Indosat Gimana?
Ilustrasi satelit. (doc. Freepik)
JAKARTA - Kerjasama layanan internet satelit dengan Operator seluler belakangan kian menggeliat. Tercatat, Telkom melalui Telkomsat dan Smartfren melalui divisi enterprise solusi telah terang-terangan menggelar kerjasama dengan konstelasi satelit internet Starlink.

Langkah mereka mengaet perusahaan milik Elon Musk itu digadang-gadang mampu jadi solusi perluasan sebaran internet berkualitas di Indonesia, namun yang jadi pertanyaan bagaimana dengan Indosat Ooredoo Hutchison? Apakah sudah mengambil langkah serupa.

Merespons hal tersebut President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, menyebut jika pihaknya terbuka untuk melakukan partnership dengan penyedia layanan satelit low earth orbit (LEO) manapun, baik Starlink maupun OneWeb.

"Kita sangat welcome, untuk perusahaan satelit mana saja, baik lokal maupun global yang akan datang siapapun. Guna memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," kata Vikram dalam konferensi pers daring, belum lama ini.

Lebih lanjut, Vikram memberi catatan untuk menjalin kerjasama tersebut ada tiga hal yang bakal dipertimbangkan yakni kemampuan untuk menghadirkan layanan broadband untuk rural, pencitraan untuk fishery dan agriculture serta peningkatkan literasi digital.

"Ini yang bisa dieksplorasi bersama, dengan adanya satelit ini kita bisa membantu semakin banyak masyarakat yang tidak terkoneksi sebelumnya," tandasnya.

Sebelumnya, kepada Okezone, Ian Josef Matheus Edward, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia-ITB, menegaskan layanan internet satelit mampu mengisi kekosongan jaringan di suatu daerah.

Disamping itu bagi operator seluler yang menggelar kerjasama dengan penyedia layanan internet satelit juga akan memperkuat perusahaan telekomunikasi yang saat ini sedang mewujudkan fixed mobile convergence (FMC) alias penggabungan layanan jaringan tetap dan seluler.

