10 Link Situs Download Lagu MP3 Kualitas HD

JAKARTA- Mari mengulik 10 link situs download lagu MP3 kualitas HD yang bisa jadi alternatif untuk mendengarkan berbagai lagu.

Saat ini musik sudah menjadi kebutuhan primer banyak orang. Musik bisa digunakan untuk beribadah, olahraga, bekerja, hingga hiburan di restoran. Tujuannya untuk membangun mood hingga melepas penat.

Bagi yang punya smartphone, umumnya akan menginstal aplikasi streaming musik. Namun para pecinta musik saat ini bisa mendownload lagu MP3 agar bisa selalu menikmati musik meskipun tanpa kuota internet. Karena ada banyak situs download lagu MP3 dan gratis.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), berikut adalah link situs download lagu MP3 kualitas HD yang bisa dipilih.

1. Melalui Situs 4Shared

Situs download lagu yang satu ini cukup populer dan masih digunakan banyak orang. Netizen bisa mengunduh lagu melalui 4shared dengan format MP3 ataupun MP4.

Kini, 4Shared sudah bisa diunduh di Play Store. Namun, bisa juga digunakan tanpa aplikasi dengan langsung mengunjungi situsnya.

Berikut adalah cara untuk download lagu dengan format MP3 melalui situs 4shared.com:

Pertama kunjungi situs 4shared melalui URL https://4shared.com.

Kemudian, pilih menu Masuk dan lakukan login terlebih dahulu. Jika kamu belum memiliki akun, silahkan lakukan registrasi dengan menggunakan akun Facebook, Google atau Twitter.

Jika sudah berhasil masuk, silahkan cari lagu MP3 yang ingin kamu unduh dan pilih tombol Unduh.

Klik tombol Unduh Gratis.

Tunggu lagu yang sudah kamu pilih tadi terdownload otomatis. Lagu yang sudah berhasil diunduh akan tersimpan secara otomatis di perangkat yang digunakan.

2. Melalui Situs MP3 Juices

Situs MP3 Juices terkenal juga sebagai salah satu situs download MP3 yang tersohor. MP3 Juices bisa digunakan jika kamu ingin mengunduh lagu MP3 dari Video YouTube tanpa harus menginstall aplikasi.

Situs MP3 Juices punya beragam fitur unggulan, seperti convert video YouTube menjadi lagu format MP3.

Berikut cara untuk mendownload lagu dengan format MP3 melalui situs MP3 Juices yang bisa kamu ikuti:

Pertama-tama, silahkan kamu kunjungi situs MP3 Juices melalui URL https://www.mp3juices.cc/.

Kemudian, lanjutkan dengan mengetik judul lagu atau nama penyanyi pada kolom yang sudah disediakan.

Klik tombol Download pada lagu yang ingin kamu unduh.

Selanjutnya, kamu tinggal menunggu sampai lagu yang sudah kamu pilih tadi terdownload dan tersimpan secara otomatis di perangkat yang kamu gunakan.

3. Melalui Situs ReverbNation

Situs ReverbNation juga menjadi salah satu pilihan untuk mendownload lagu MP3. Ada banyak koleksi lagu yang lengkap dari berbagai genre pada situs yang satu ini.

Berikut adalah panduan untuk download lagu dengan format MP3 melalui situs ReverbNation yang bisa dilakukan.

Pertama-tama, silahkan kunjungi situs ReverbNation melalui URL https://www.reverbnation.com/.

Kemudian, lanjutkan dengan mengetik judul lagu atau nama penyanyi pada kolom yang sudah disediakan tepatnya di bagian atas sebelah kanan.

Klik tombol Download pada lagu yang ingin kamu unduh.

Tunggu lagu yang sudah kamu pilih tadi terdownload secara otomatis.

4. Melalui Situs Free Music Archive

Free Music Archive juga situs download musik dengan format MP3 yang cocok untuk menemukan ribuan koleksi lagu dari berbagai genre dan penyanyi ternama.

Cara untuk mengunduh lagu favorit melalui situs ini juga cukup mudah, kamu tidak diharuskan untuk menginstal aplikasi apapun untuk dapat mengunduh lagu.

Lakukan langkah-langkah untuk mengunduh seperti berikut ini: