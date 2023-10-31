Menurut Survei 63% Milenial Doyan Pakai Paylater, Apa Sebabnya?

JAKARTA - Perkembangan skema pembayaran digital Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater di Indonesia kian populer. Data terbaru dari Populix menyebutkan jika 65% kaum milenial diketahui sering menggunakan paylater untuk transaksi mereka.

Dalam riset bertajuk "Unveiling Indonesia’s Financial Evolution: Fintech Lending and Paylater Adoption", Populix juga mengungkap motivasi dan tren penggunaan paylater di kalangan masyarakat Indonesia.

Menurut Co-founder dan CEO Populix, Timothy Astandu, paylater punya peran besar dalam aktivitas ekonomi digital. Selain itu banyak yang tertarik dengan Paylater karena kemudahan yang ditawarkan.

“Keterjangkauan paylater yang semakin meningkat bagi masyarakat, fleksibilitas dalam pembayaran cicilan, hingga kemudahan dalam proses registrasi mendorong penggunaan paylater sebagai salah satu solusi pembayaran inovatif untuk melakukan transaksi," ungkap Timothy Astandu dalam keterangannya.

"Lebih dari itu, survei juga mengungkap masyarakat Indonesia cukup bijak dalam mengelola keuangannya, di mana hal ini terlihat dari mayoritas respondens yang hanya memiliki cicilan paylater kurang dari 1 juta rupiah dalam sebulan,” sambung Timothy.

Dari hasil survei yang dilakukan pada September 2023 terhadap 1.017 responden pria dan wanita di Indonesia, sebanyak 55% responden menyatakan pernah melakukan pembayaran menggunakan layanan paylater. Mayoritas penggunanya berasal dari pulau Jawa (55%), dan didominasi oleh generasi milenial (63%) dari kelas sosial atas (59%).

Survei ini juga mengungkap mayoritas responden menggunakan layanan paylater kurang dari sebulan sekali (51%) dan rata-rata hanya menggunakan satu aplikasi (82%). Shoppee PayLater (77%) menjadi brand yang paling sering digunakan, disusul oleh GoPay Later (28%), Akulaku Paylater (18%), Kredivo Paylater (14%), Traveloka PayLater (9%), Indodana (4%), Home Credit (3%), dan Atome (2%).