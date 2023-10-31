Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Presiden Venezuela Endorse HP Huawei dari Pemerintah China, Sengaja Bikin AS Panas?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |12:26 WIB
Presiden Venezuela <i>Endorse</i> HP Huawei dari Pemerintah China, Sengaja Bikin AS Panas?
Presiden Venezuela saat memamerkan ponsel Huawei (Foto: China Daily)
A
A
A

BEIJING - China nampaknya tidak gentar dengan gertakan Amerika Serikat (AS) terkait perang teknologi smartphone. Terbaru pemerintah Negeri Tirai Bambu memberikan HP Huawei kepada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini.

Kejadian untuk itu terjadi saat konferensi pers di kedutaan besar Venezuela di Beijing pada pekan kemarin. Dikutip dari China Daily, Selasa (31/10/2023), Maduro tampak mengeluarkan ponsel Huawei dan memuji kecanggihan yang ada di dalamnya.

Ini ponsel terbaru Huawei yang menggunakan teknologi terkini, dan ponsel ini bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi langsung melalui satelit,” ujarnya.

Sambil membuka layar ponsel tersebut ke arah wartawan, tampak foto Maduro yang sedang berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping. Maduro pun tak sungkan kembali melempar pujian untuk ponsel Huawei.

"Coba lihat ponsel ini. Bagaimana tampilannya? Lihat layarnya. Layarnya besar sekali. Lihatlah momen ketika sebuah cita-cita menjadi kenyataan!" tambahnya.

Seolah memberikan negasi atas tuduhan AS terkait lemahnya keamanan produk Huawei, Presiden Venezuela itu pun tidak ragu untuk mengajak anak-anak muda membeli ponsel dari China tersebut.

“Saya ingin semua teman-teman muda saya membeli ponsel Huawei yang bagus,” ujarnya.

“Saya yakin ini adalah ponsel paling aman yang pernah saya gunakan dan saya yakin ponsel ini tidak akan disadap oleh negara mana pun.” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/16/3170624/huawei_pura_80_pro-UqBL_large.jpg
Huawei Pura 80 Series Meluncur Dibanderol Mulai Rp14 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/57/3149214/huawei_harmony_os_6-Vknh_large.jpg
Huawei Luncurkan Sistem Operasi Baru Harmony OS6, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/57/3124653/huawei-SyF9_large.jpg
Huawei Tinggalkan Windows, Bakal Beralih ke HarmonyOS dan Linux
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/16/3090497/huawei_pura_70_ultra-O8zB_large.jpg
HUAWEI Pura 70 Ultra Siap Meluncur di Indonesia, Hadir dengan Fitur Fotografi Terdepan dan Kamera Pop-Out
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/16/3078284/huawei_matepad_pro-j9Vc_large.jpg
HUAWEI MatePad Pro 12.2 Segera Tersedia, Layar Tandem OLED Terbaik di Dunia, Lebih dari Laptop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/16/3070409/huawei_watch_gt_5_series-2i6R_large.jpg
Smartwatch Terbaik 2024 Sudah Bisa Dibeli! HUAWEI WATCH GT 5 Series Rilis, Desain Mewah, Fitur Olahraga dan Kesehatan Pro
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement