Presiden Venezuela Endorse HP Huawei dari Pemerintah China, Sengaja Bikin AS Panas?

BEIJING - China nampaknya tidak gentar dengan gertakan Amerika Serikat (AS) terkait perang teknologi smartphone. Terbaru pemerintah Negeri Tirai Bambu memberikan HP Huawei kepada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini.

Kejadian untuk itu terjadi saat konferensi pers di kedutaan besar Venezuela di Beijing pada pekan kemarin. Dikutip dari China Daily, Selasa (31/10/2023), Maduro tampak mengeluarkan ponsel Huawei dan memuji kecanggihan yang ada di dalamnya.

Ini ponsel terbaru Huawei yang menggunakan teknologi terkini, dan ponsel ini bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi langsung melalui satelit,” ujarnya.

Sambil membuka layar ponsel tersebut ke arah wartawan, tampak foto Maduro yang sedang berjabat tangan dengan Presiden China, Xi Jinping. Maduro pun tak sungkan kembali melempar pujian untuk ponsel Huawei.

"Coba lihat ponsel ini. Bagaimana tampilannya? Lihat layarnya. Layarnya besar sekali. Lihatlah momen ketika sebuah cita-cita menjadi kenyataan!" tambahnya.

Seolah memberikan negasi atas tuduhan AS terkait lemahnya keamanan produk Huawei, Presiden Venezuela itu pun tidak ragu untuk mengajak anak-anak muda membeli ponsel dari China tersebut.

“Saya ingin semua teman-teman muda saya membeli ponsel Huawei yang bagus,” ujarnya.

“Saya yakin ini adalah ponsel paling aman yang pernah saya gunakan dan saya yakin ponsel ini tidak akan disadap oleh negara mana pun.” tutupnya.