Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aktivis Pro Israel Bikin Video Hoax Bella Hadid dengan Deepfake, Isinya Bikin Geram

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:11 WIB
Aktivis Pro Israel Bikin Video Hoax Bella Hadid dengan Deepfake, Isinya Bikin Geram
Video hoax Bella Hadid dengan teknologi AI Deepfake disebarkan pendukung pro Israel (Foto: Istimewa)
A
A
A

PENDUKUNG Israel kedapatan membuat video hoax menggunakan wajah supermodel Bella Hadid yang dikenal pro mendukung Palestina. Video hoax itu pun digunakan oleh aplikasi AI deepfake. 

Sebagaimana Okezone Techno bahas sebelumnya, aplikasi AI seperti deepfake memang banyak tersebar di dunia maya. Sejumlah wajah dan suara publik figur hingga presiden pun tidak luput dari ancaman kecanggihan teknologi tersebut.

Kali ini seorang aktivis Pro Israel nampak berusaha memanfaatkan AI tersebut untuk menyudutkan Bella Hadid yang diketahui vokal mendukung rakyat Palestina. Dilansir dari Arab News, Selasa (31/10/2023), dalam video tersebut, kakak Gigi Hadid itu tampak dibuat merevisi dukungannya.

Ya, video hoax itu menampilkan video Bella Hadid di tahun 2016 dan mengganti dialognya di video tersebut seolah-olah sedang memberikan permintaan maaf atas komentarnya kepada Israel.

"Hai, ini Bella Hadid, pada 7 Oktober 2023, Israel menghadapi serangan tragis Hamas. Saya tidak bisa tinggal diam," kata Bella Hadid. 

"Saya minta maaf atas pernyataan saya di masa lalu - tragedi ini telah membuka mata saya terhadap penderitaan yang dialami di sini dan saya mendukung Israel melawan teror. Saya telah meluangkan waktu untuk benar-benar memahami konteks sejarah dan sekarang dengan pemahaman yang lebih jelas, saya harap kita dapat terlibat dalam hal ini." dialog konstruktif bergerak maju." tutupnya. 

Tidak butuh waktu lama, pengguna X dan pakar media sosial pun langsung mencibir video tersebut karena menyebarkan berita palsu dan menggunakan AI untuk memanipulasi suara yang dihasilkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement