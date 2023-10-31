Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Link Konversi Youtube ke MP3 Tercepat

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:47 WIB
5 Link Konversi Youtube ke MP3 Tercepat
Ilustrasi untuk konversi Youtube ke MP3 tercepat (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Mari mencoba beberapa link konversi Youtube ke MP3 tercepat yang bisa digunakan. Saat ini cara mengkonversikan lagu MP3 dari YouTube jauh lebih mudah.

Hal ini merupakan informasi menarik lantaran cara ini dapat menjadi alternatif praktis untuk mendengarkan lagu di YouTube tanpa perlu mengakses menggunakan internet.

Meski terbilang mudah namun masih banyak pengguna yang kebingungan bagaimana cara mengakses dan cara download lagu MP3 dari YouTube dengan mudah.

Oleh karena itu pada ulasan ini akan menjelaskan secara rinci melakukan link konversi Youtube ke MP3 paling cepat.

Berikut ini Okezone merangkum dari beberapa sumber, Selasa (31/10/2023), mengenai cara cepat mendownload link konversi YouTube ke MP3 tercepat.

5 Link Konversi Youtube ke MP3 Tercepat

5. Menggunakan Via Y2mate

Cara pertama yang dapat kamu lakukan yakni menggunakan via Y2mate. Bagaimanakah cara mengaplikasikanya?

Berikut caranya.

  • Akses laman YouTube
  • Ambil video yang akan kamu download
  • Tambahkan huruf ‘ss’ tepat pada depan url video yang akan kamu download
  • Tekan enter dan laman akan berpindah ke ke savefrom.net.
  • Akses dan pilih resolusi video
  • Atur tempat penyimpan video tesebut lalu klik
  • Diamkan sampai unduhan selesai

4. Mendownload Snaptube Menggunakan Android

Jika kamu ingin melakukan undahan lagu mp3 dari youtube lewat smartphone Andorid pintar kamu, maka ada beberapa cara tersendiri dalam mengaksesnya. Bagi kamu yang kebingungan maka perhatikan langkah berikut dengan menggunakan aplikasi snaptube.

  • Akses dan download aplikasi snaptube pada smartphone Andorid kamu.
  • Lakukan install dan kemudian buka youtube pada aplikasi ini
  • Pilih lagu yang akan kamu download.
  • Lalu otomatis aplikasi tersebut akan muncul tanda download. Lalu silahkan download dengan mengklik unduh.
  • Kamu bebas memilih format yang kamu inginkan. Apabila ingin mendengarkan secara MP3 maka pilih format MP3. 
  • Lalu download.
  • Tunggu hingga unggahan berhasil.

