Kenapa Sepeda Motor Dilarang Masuk Jalan Tol? Ternyata Ini Alasan Utamanya

JAKARTA - Masyarakat kerap masih saja bertanya kenapa sepeda motor dilarang masuk jalan tol? Karena perilaku motor menerobos ke jalan tol memang kerap terjadi di jalan bebas hambatan di Tanah Air.

Momen itu memang sangat berbahaya karena sejatinya kendaraan roda dua dilarang keras memasuki jalan tol. Hal itu tertuang dalam peraturan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 tahun 2009 bahwa selayaknya sepeda motor dilarang memasuki jalur bebas hambatan alias toll di Indonesia.

Lantas mengapa sepeda motor dilarang melintasi jalur toll tersebut?

Mari mengintip berbagai alasannya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (31/10/2023) terkait alasan kenapa sepeda motor dilarang masuk jalan tol.

Kenapa Sepeda Motor Dilarang Masuk Jalan Tol?

Tentu ada berbagai alasan kuat dan krusial dibalik larangan sepeda motor untuk memasuki jalan bebas hambatan. Apa saja kira-kira? Berikut alasannya:

1. Faktor Keselamatan dan Keamanan

Infrastruktur jalan tol di Indonesia sejatinya masih kurang bersahabat untuk sepeda motor. Sebab sebagian besar desainnya memang dibuat untuk pengendara mobil. Hal itu tertuang dalam aturan bahwa batas kecepatan terendah mengemudi di jalan tol ditempuh mulai dari 60km/jam hingga 80km/jam.

Aturan tersebut nyatanya sulit dicapai oleh kendaraan roda dua. Kalaupun bisa dan mampu maka dapat dipastikan manuver dan kestabilan motor jadi tidak terkendali karena daya dorong mesin dan aerodinamika angin dari segala sisi yang tidak sesuai.

Maka dari itu mengapa peraturan jalan tol hanya dibuat khusus untuk kendaran roda empat mobil karena dinilai aman dari segi keselamatan dan keamanan.