5 Vespa Matic Harga Rp20 Jutaan

JAKARTA - Vespa matic harga Rp20 Jutaan merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan.

Vespa matic salah satu ikon dalam dunia kendaraan bermotor yang telah mengukir sejarah panjang sejak pertama kali diperkenalkan. Dengan gaya klasik yang ikonik dan performa yang andal, kendaraan roda dua ini selalu menjadi pilihan yang diminati oleh para penggemar sepeda motor khususnya di Indonesia.

Meskipun dikenal sebagai motor yang cukup mahal, ternyata terdapat beberapa varian Vespa matic dengan harga Rp20 Jutaan aja lho.

Penasaran? Simak ulasannya berikut ini, seperti dikutip dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

Vespa matic harga Rp20 jutaan

1. Vespa Matic LX 150ie 2V 2012 - Rp21.500.000

Vespa Matic LX 150ie 2012 merupakan salah satu Vespa matic dengan harga Rp20 Jutaan.

Dengan desain khas Vespa, motor ini menjadi salah satu yang terlaris pada masanya. Motor ini menggunakan mesin berkapasitas 150 cc 1 silinder 4 tak. Motor ini juga memiliki ruang penyimpanan yang cukup besar sehingga memungkinkan penggunanya untuk membawa banyak barang bawaan.

2. Vespa Sprint IGET 150 2017 - Rp25.000.000

Selanjutnya, Vespa Sprint IGET 150 keluaran 2017 menjadi salah satu motor Vespa matic yang memiliki harga Rp20 Jutaan. Motor ini menggunakan mesin berkapasitas 150 cc 1 silinder 3 katup.

Selain itu, motor ini juga telah dilengkapi dengan sistem injeksi elektronik. Tenaga yang mampu dihasilkan oleh motor ini juga tak main-main yakni 8,7 kW pada 7.500 RPM dan torsi 12 Nm pada 5.000 RPM.

3. Vespa Matic S 150 2V 2012 - Rp26.500.000

Vespa Matic S 150 2V keluaran 2012 ini dilengkapi dengan mesin 150 cc 4 langkah 1 silinder 2 katup.

Dengan mesin tersebut, motor ini diklaim mampu menghasilkan tenaga hingga 8,6 kW pada 8.000 RPM dan torsi maksimum 11,2 Nm pada 6.250 RPM. Sama seperti sebelumnya, motor ini juga telah dilengkapi dengan sistem injeksi dan transmisi CVT otomatis.