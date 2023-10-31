Kode Cheat GTA Daftar Lengkap PS2, PS3, PC dan Android

JAKARTA- Mari mainkan daftar kode cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC dan Android yang sudah pasti akan sangat membantu para gamer. Game GTA atau Grand Theft Auto adalah game sejuta umat yang menampilkan gameplay open world.

Menggunakan kode cheat GTA sudah wajib hukumnya bila gemar memainkan game buatan Rockstar ini. Dengan konsep open world akan memungkinkanmu bebas berbuat aneka kriminal hingga dikejar-kejar polisi.

Namun gamer bisa menggunakan cheat GTA yang bisa digunakan untuk lolos dari kejaran polisi. Tapi juga bisa digunakan untuk kelakuan aneh-aneh yang justru membuatnya jadi lebih menarik.

Karena itulah wajar bila cheat GTA ini hampir selalu digunakan oleh tiap pemain. Tanpa cheat GTA tentu bermain game akan membosankan.

Cheat GTA ini membuat kamu bisa melakukan berbagai hal gila seperti cheat GTA memunculkan berbagai macam senjata, mobil, tank, bahkan membuat kekacauan di seluruh kota.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), berikut ini adalah kumpulan cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC dan Android.

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:

Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat

Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri

Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak

Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1

Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas

Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1

Kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan

Gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah

Kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri

Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga

Suasana pantai: Atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah

Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1

Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2

Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga

Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak

Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1

Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat

Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1

Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Kendaraan

Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri

Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1

Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2

Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X

Buldoser: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri

Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2

Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1

Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan

Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2

Boat amphibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah

Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1

Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga

Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1

Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas

Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga

Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan

Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak

Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga

Selalu malam: Kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri

Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah

Semua mobil berwarna hitam: Bulat, L2, atas, R1, kiri, X, R1, L1, kiri, bulat

Semua mobil berwarna pink: Bulat, L1, bawah, L2, kiri, X, R1, L1, kanan, bulat

Semua mobil jadi jelek: L2, kanan, L1, atas, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

Semua mobil jadi mewah: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Semua mobil desa: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, bawah, kiri, atas

Semua mobil transparan: Segitiga, L1, segitiga, R2, kotak, L1, L1

Semua kendaraan hancur: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kotak, segitiga, bulat, segitiga, L2, L1

Nos: Kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1

Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2

Mobil melambung: Kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X

Mobil terbang: Kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri

Mobil berjalan di atas air: Kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2

Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga

Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2

Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah

Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah

Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri

Lock Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas

Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1

Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah

Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak

Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat

Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri

Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2

Cheat GTA San Andreas PS2 Mobil Lamborghini

Lamborghini: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan.

Cheat GTA San Andreas PS2 Darah Kebal

Darah Kebal: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

Kode Cheat GTA San Andreas PS2 Anti Polisi