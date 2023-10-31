Kode Cheat GTA Daftar Lengkap PS2, PS3, PC dan Android
Hafid Fuad
, Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:08 WIB
Ilustrasi untuk kode cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC, dan Android (Foto: Istimewa)
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2023/10/31/326/2911334/kode-cheat-gta-daftar-lengkap-ps2-ps3-pc-dan-android
JAKARTA- Mari mainkan daftar kode cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC dan Android yang sudah pasti akan sangat membantu para gamer. Game GTA atau Grand Theft Auto adalah game sejuta umat yang menampilkan gameplay open world.
Menggunakan kode cheat GTA sudah wajib hukumnya bila gemar memainkan game buatan Rockstar ini. Dengan konsep open world akan memungkinkanmu bebas berbuat aneka kriminal hingga dikejar-kejar polisi.
Namun gamer bisa menggunakan cheat GTA yang bisa digunakan untuk lolos dari kejaran polisi. Tapi juga bisa digunakan untuk kelakuan aneh-aneh yang justru membuatnya jadi lebih menarik.
Karena itulah wajar bila cheat GTA ini hampir selalu digunakan oleh tiap pemain. Tanpa cheat GTA tentu bermain game akan membosankan.
Cheat GTA ini membuat kamu bisa melakukan berbagai hal gila seperti cheat GTA memunculkan berbagai macam senjata, mobil, tank, bahkan membuat kekacauan di seluruh kota.
Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), berikut ini adalah kumpulan cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC dan Android.
Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:
Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
Kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
Gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
Kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
Suasana pantai: Atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2
Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Kendaraan
Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
Buldoser: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1
Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
Boat amphibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga
Selalu malam: Kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri
Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah
Semua mobil berwarna hitam: Bulat, L2, atas, R1, kiri, X, R1, L1, kiri, bulat
Semua mobil berwarna pink: Bulat, L1, bawah, L2, kiri, X, R1, L1, kanan, bulat
Semua mobil jadi jelek: L2, kanan, L1, atas, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1
Semua mobil jadi mewah: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Semua mobil desa: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, bawah, kiri, atas
Semua mobil transparan: Segitiga, L1, segitiga, R2, kotak, L1, L1
Semua kendaraan hancur: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kotak, segitiga, bulat, segitiga, L2, L1
Nos: Kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1
Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2
Mobil melambung: Kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X
Mobil terbang: Kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri
Mobil berjalan di atas air: Kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2
Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
Lock Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas
Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1
Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
Cheat GTA San Andreas PS2 Mobil Lamborghini
Lamborghini: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan.
Cheat GTA San Andreas PS2 Darah Kebal
Darah Kebal: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas
Kode Cheat GTA San Andreas PS2 Anti Polisi
Maximum wanted level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
Mengunci wanted level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas