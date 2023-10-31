Cheat Smackdown Pain PS2 Terlengkap Terbaru

JAKARTA- Ternyata masih banyak yang penasaran dengan cheat Smackdown Pain PS2 yang hingga kini masih dicari dan cukup populer. Karena tentunya ada saja orang yang ingin menggunakan cheat untuk keseruan bermain.

Para penikmat game PS2 garis keras tentu sangat menyukai game yang sangat menghibur ini. Smackdown sendiri adalah sebuah acara gulat yang sangat booming khususnya di era 2000an.

Akhirnya acara tersebut diolah menjadi berbagai karakter game untuk PS2, PC, maupun platform lainnya.

Dalam Smackdown Pain, memiliki gameplay dan jalan cerita dengan berbagai karakter yang sangat unik. Sehingga para gamer juga dapat mengikuti jalan cerita dengan memilih jawaban-jawaban yang akan mempengaruhi jalan cerita karakter yang kalian pakai.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), berikut ini adalah cheat Smackdown Pain PS2 terlengkap dan terbaru.

Kode Cheat SmackDown Pain PS2

Auto Menang menggunakan Karakter Rey Mysterio: Bawah + Bulat, Kanan + Bulat, Segitiga, X + Kotak

Cheat Membuka Semua Karakter: Tahan L1 + R1 + Bulat + Segitiga lalu tekan R3 dan L3 kemudian lakukan finisher/jurus ke musuh.

Menang KO (Fitur KO harus dinyalakan): Tekan Bawah, X, R1, R2

Keluar dari Elimination Chamber