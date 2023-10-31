10 Rekomendasi Mobil Bekas Rp50 Jutaan Tahun 2000 ke Atas

JAKARTA- Inilah rekomendasi mobil bekas Rp50 jutaan tahun 2000 ke atas yang layak dipertimbangkan.

Karena tidak selamanya membeli unit kendaraan murah selalu mendapatkan tahun produksi mobil yang sudah tua atau berumur jauh. Pasalnya ada berbagai unit mobil bekas murah kisaran Rp50 jutaan namun dengan tahun produksi yang masih tergolong muda di atas tahun 2000an.

Dengan begitu pilihan mobil bekas tahun 2000an atas akan turut menguntungkan untuk pembeli. Sebab hal itu akan memangkas biaya perbaikan karena umur sparepart yang sudah tua atau usang ketimbang membeli keluaran tahun 90an.

Lantas mobil bekas apa saja yang bisa dipinang dengan budget Rp50 jutaan dan dengan tahun 2000an ke atas? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (30/10/2023).

1. Karimun Estilo Tahun 2005 (Mulai Rp50 Jutaan)

Rekomendasi mobil pertama harga Rp50 jutaan tahun 2000an ke atas adalah unit asal pabrikan Jepang yaitu Karimun Estilo. Mobil mungil kecil ini menarik untuk dibeli karena desainnya yang lucu, kecil kompak namun memiliki kabin yang luas dikelasnya. Kamu bisa meminang mobil ini dengan budget kisaran Rp50 juta-Rp60 jutaan.

2. Honda Jazz IDSI Tahun 2005

Membeli sebuah Hatchback sporty seperti Honda Jazz nyatanya bisa banget dimiliki dengan rentang harga mulai Rp50 juta-Rp60 jutaan. Mobil satu ini menjadi kesukaan dan hobi banyak anak muda karena memiliki desain yang sangat sporty. Tidak hanya itu saja, mesin L15A IDSI berkapasitas 1.497 SOHC yang dimilikinya juga diklaim sangat irit dan halus bertenaga.

3. Ford Fiesta S dan Trend Tahun 2010

Mobil Ford Fiesta ternyata juga masuk dalam daftar rekomendasi mobil Rp50 juta di atas tahun 2000an yang menarik untuk dipinang. Sebab mobil asal Amerika Serikat ini memiliki tampilan yang sporty, timeless dan sangat modern.

Harga yang dimiliki juga dinilai sangat terjangkau, mulai dari bujet Rp56 juta saja kamu sudah bisa meminangnya dengan penuh rasa bahagia.

4. Honda City 2003 Rp50 juta

Mobil Honda City lansiran tahun 2003, menjadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Pasalnya sedan satu ini memiliki model yang sporty dan elegan. Hingga sampai saat ini mobil tersebut masih disukai oleh anak-anak muda Indonesia. Harga yang dibandrol dari mobil tersebut bisa kamu miliki dengan nilai Rp50 jutaan