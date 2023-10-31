Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kode Cheat GTA Daftar Lengkap PS2, PS3, PC dan Android

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |01:19 WIB
Kode Cheat GTA Daftar Lengkap PS2, PS3, PC dan Android
Ilustrasi untuk kode cheat GTA (Foto: Kotaku)
A
A
A

JAKARTA- Mari mainkan daftar kode cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC dan Android yang sudah pasti akan sangat membantu para gamer. Game GTA atau Grand Theft Auto adalah game sejuta umat yang menampilkan gameplay open world.

 BACA JUGA:

Menggunakan kode cheat GTA sudah wajib hukumnya bila gemar memainkan game buatan Rockstar ini. Dengan konsep open world akan memungkinkanmu bebas berbuat aneka kriminal hingga dikejar-kejar polisi.

Namun gamer bisa menggunakan cheat GTA yang bisa digunakan untuk lolos dari kejaran polisi. Tapi juga bisa digunakan untuk kelakuan aneh-aneh yang justru membuatnya jadi lebih menarik.

Karena itulah wajar bila cheat GTA ini hampir selalu digunakan oleh tiap pemain. Tanpa cheat GTA bermain game akan membosankan.

Cheat GTA ini membuat kamu bisa melakukan berbagai hal gila seperti cheat GTA memunculkan berbagai macam senjata, mobil, tank, bahkan membuat kekacauan di seluruh kota.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), berikut ini adalah kumpulan cheat GTA daftar lengkap PS2, PS3, PC dan Android.

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:

  • Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
  • Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
  • Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
  • Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
  • Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
  • Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
  • Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
  • Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
  • Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
  • Rekrut: Bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
  • Bunuh diri: Kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
  • Kurus: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
  • Gendut: Segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
  • Kekar: Segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
  • Dikelilingi wanita penghibur: Kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
  • Suasana pantai: Atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
  • Parasut: Kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
  • Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2
  • Rambu lalu lintas hijau: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
  • Waktu berjalan cepat: Bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
  • Gerakan cepat: Segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
  • Gerakan lambat: Segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
  • Membidik sambil mengemudi: Atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
  • Skill mengemudi maksimal: Kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
  • Respek maksimal: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
  • Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Kendaraan
  • Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri

Halaman:
1 2
      
