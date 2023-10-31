Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Paket Lengkap Jaminan Kualitas, AHM Beri Garansi 5 Tahun dan Cek Rangka Gratis

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |12:22 WIB
Astra Honda Motor berikan garansi 5 tahun dan cek rangka gratis
JAKARTA-Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapi pelayanan bagi konsumen sepeda motor Honda di Indonesia dengan memberikan paket lengkap jaminan kualitas melalui garansi rangka hingga 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer) untuk semua tipe sepeda motor baru yang dibeli konsumen sejak 25 Oktober 2023. Jaminan kualitas juga diberikan dalam bentuk Layanan Cek Rangka bebas biaya bagi pemilik sepeda motor Honda dengan rangka eSAF yang membeli sebelum 25 Oktober 2023.

Komitmen periode baru masa garansi rangka 5 tahun berlaku untuk semua model sepeda motor yang dipasarkan AHM, termasuk jenis sepeda motor skutik, cub, sport, motor listrik, hingga big bike. Dengan perubahan terbaru ini, AHM menjadi satu-satunya produsen sepeda motor di Tanah Air yang menjamin kualitas rangka pada seluruh segmen sepeda motor yang dipasarkan.

 BACA JUGA:

Tidak hanya untuk rangka, AHM juga memberikan perlindungan menyeluruh pada semua sepeda motor Honda melalui jaminan garansi dengan perpanjangan jarak tempuh pada komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, garansi kelistrikan dan komponen rangka selama 1 tahun atau 12.000 km. Jaminan garansi terbaru ini berlaku untuk semua sepeda motor yang diproduksi AHM dan sepeda motor Honda kelas premium.

“Perpanjangan masa garansi dan jarak tempuh, hingga layanan cek rangka bebas biaya merupakan bentuk apresiasi kami atas kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap sepeda motor Honda. Sehingga, kami berharap dapat meningkatkan kepuasan dan kesenangan dalam berkendara,” ujar Octa.

Sementara itu, bagi konsumen pemilik sepeda motor Honda berteknologi eSAF yang telah menerima sepeda motor sebelum tanggal 25 Oktober 2023, AHM kembali mengundang untuk mendatangi bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) terdekat atau dapat menghubungi layanan 24 jam contact center Honda 1-500-989 untuk mendapatkan Layanan Cek Rangka yang telah dibuka sejak Agustus lalu. Konsumen dapat melakukan pemeriksaan dan mendapat penanganan rangka eSAF sepeda motornya tanpa dikenakan biaya, untuk seluruh proses pengecekan dan penanganan, termasuk jika dibutuhkan penggantian rangka.

Lokasi bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) yang tersebar sebanyak 3.736 di berbagai wilayah hingga pelosok negeri siap melayani konsumen. Dengan dukungan teknisi tersertifikasi dan terkalibrasi oleh AHM setiap tahun melalui kompetisi Technical Skill Contest yang diadakan dari tingkat regional, nasional, Asia, hingga level global. Kualitas teknisi AHASS bahkan telah diakui dunia seiring adanya capaian terbaru mengharumkan nama bangsa saat teknisi AHASS berhasil meraih predikat terbaik sebagai juara dunia pada Honda Global Technician Contest Motorcycle (GTC) 2023, di Tokyo, Jepang.

(Fitria Dwi Astuti )

      
