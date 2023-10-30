Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sony Pastikan Pasokan PS5 Aman Usai 3 Tahun Bermasalah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:19 WIB
Sony Pastikan Pasokan PS5 Aman Usai 3 Tahun Bermasalah
Sony pastikan pasokan PS5 Aman (Foto: Istimewa)
A
A
A

TOKYO - Setelah tiga tahun bermasalah dalam urusan pasokan dan ketersedian PlayStation 5, Sony akhirnya berani memastikan bawa stok untuk konsol game tersebut aman.

Fenomena kelangkaan chip global yang dimulai pada tahun 2020 menyebabkan pabrikan kesulitan memenuhi permintaan pasar. Banyak pelanggan yang frustrasi karena sulit mendapatkan PS5.

Beberapa di antara mereka bahkan harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan PS5 karena kebanyakan unit telah diamankan oleh para calo nakal. Kelangkaan ini terus terjadi hingga 2023 awal.

Namun saat ini, Sony mengatakan bahwa rantai pasokannya kini telah diperbaiki sepenuhnya di seluruh dunia. Itu artinya konsol tersebut kini tidak hanya tersedia, namun surplus dapat menyebabkan pengecer bersaing untuk mendapatkan penjualan.

Hal ini terjadi ketika bos Sony, Eric Lempel juga mengatakan pihaknya telah mendesain ulang layanan berlangganan PlayStation Plus dan minggu ini menambahkan cloud gaming untuk game PlayStation 5.

Kepala bisnis perusahaan game tersebut mengatakan para pemain juga dapat melakukan cloud streaming pada banyak game yang sudah mereka miliki secara digital, melansir BBC, Senin (30/10/2023).

Selain memastikan ketersediaan stok PlayStation 5, Sony juga belum lama telah mengumumkan kontroler PlayStation 5 yang dirancang khusus untuk para disabilitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/326/3122063/playstation5-cEfe_large.jpg
Siapkan THR, PS5 Diskon Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/326/3084272/playstation_5-69Gj_large.jpg
PS5 Laku 65 Juta Unit, Penjualan Game Meningkat Berkat Black Myth: Wukong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/326/3062932/playstation_5-hRyJ_large.jpg
Ternyata Segini Harga PlayStation 5 Pro yang Rilis Bulan November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/326/2985228/playstation_5_pro-RFta_large.jpg
PlayStation 5 Pro Dilaporkan Akan Diluncurkan pada Musim Liburan 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/326/2984874/playstation_5_pro-Mf5b_large.jpg
Bocoran Spesifikasi PS 5 Pro Tunjukkan Peningkatan Besar pada CPU dan GPU, Intip Detailnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/326/2955740/luar-biasa-youtuber-ini-berhasil-buat-playstation-5-versi-tablet-gAiCuV5Sok.jpg
Luar Biasa, YouTuber Ini Berhasil Buat Playstation 5 Versi Tablet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement