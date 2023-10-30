Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

BMKG Himbau Warga Waspada Bencana Hidrometeorologi, Apa Itu?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:12 WIB
BMKG Himbau Warga Waspada Bencana Hidrometeorologi, Apa Itu?
BMKG himbau bencana Hidrometeorologi (Foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di masa peralihan (Pancaroba) dari musim kemarau ke musim hujan.

Dilansir dari BMKG pada Senin (30/10/2023), dalam sebuah Live Webinar "Kapan Musim Hujan akan Datang?" yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung, Sabtu (28/10/2023), "Cuaca ekstrem berpotensi besar terjadi selama musim peralihan. Mulai dari hujan lebat disertai petir dan angin kencang serta hujan es," ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.

Variasi arah angin yang bertiup ini mengakibatkan kondisi cuaca secara tiba-tiba akan berubah, dari hujan menjadi cerah atau pun sebaliknya. Biasanya, hal ini terjadi di pagi hari menjelang siang saat adanya awan Cumulonimbus (CB) menggumpal berwarna abu-abu. Kemudian menjelang sore atau malam, ketika awan berubah menjadi gelap hingga hujan turun disertai dengan petir dan angin.

Kondisi cuaca yang seperti ini memicu adanya bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi merupakan fenomena bencana alam yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidroogi), atau lautan (oseanografi). Bencana ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan.

Sebagaimana prediksi BMKG, awal musim hujan 2023/2024 akan terjadi bulan Oktober-Desember 2023, sebanyak 77 Zona Musim (ZOM) atau 68,2 persen. Sementara puncak musim penghujan umumnya diprakirakan pada bulan Januari - Februari 2024, yaitu sebanyak 385 ZOM (55,1%).

