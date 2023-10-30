Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ogah Kalah Saing dari X, Threads Hadirkan Fitur Polling dan GIF

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:50 WIB
Ogah Kalah Saing dari X, Threads Hadirkan Fitur Polling dan GIF
Threads hadirkan fitur polling dan gif (Foto: Istimewa)
THREADS terus mengejar ketertinggalannya dengan X (dulunya Twitter). Terbaru platform media sosial milik Meta itu menghadirkan fitur Polling dan GIF.

Seperti yang diungkapkan oleh Mark Zuckerberg, fitur polling memiliki hingga empat opsi dan pengatur waktu yang menghitung mundur berapa lama pengguna harus memberikan suara dalam jajak pendapat secara real time.

Untuk dapat melihat hasil polling, pengguna harus memberikan suara di dalamnya. Threads juga akan mengirim pemberitahuan kepada pengguna yang memilih saat jajak pendapat selesai, tulis laporan The Verge, Senin (30/11/2023).

Sementara untuk bisa berbagi GIF, pengguna dapat memilih ikon GIF baru untuk mencari GIF dari Giphy. Pemilih akan menampilkan GIF yang sedang tren, atau dapat menggunakan kolom pencarian untuk melacak GIF tertentu.

Untuk diketahui, Threads sedang gencar menghadirkan fitur baru agar bisa bersaing dengan X. Threads sast ini juga diketahui sedang menguji coba fitur jumlah penayangan dan pin di profil dan balasan.

“Jumlah penayangan sangat menarik karena menurut saya jika kita mengirimkan Instagram, atau Facebook, hari ini, kita mungkin akan memilikinya,” tulis Kepala Instagram, Adam Mosseri.

