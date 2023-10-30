Ini 6 Perusahaan Pengembang Perangkat Elektronik Milik Israel, Ada yang Diakuisisi Apple!

JAKARTA - Israel menjadi salah satu negara dengan banyaknya perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan berbagai jenis teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Perangkat elektronik menjadi salah satu diantara banyaknya teknologi yang dikembangkan perusahaan dari negara tersebut.

Lantas, apa saja perusahaan milik Israel yang mengembangkan berbagai perangkat elektronik? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/2023), berikut ini Okezone telah merangkum enam di antaranya.

1. Sirin Labs

Perusahaan pengembang ponsel pintar asal Israel ini didirikan pada tahun 2014. Dua tahun setelahnya, Sirin Labs berhasil meluncurkan produk smartphone bernama Solarin yang diklaim sebagai ponsel teraman dari ancaman penyadapan. Tidak tanggung-tanggung, harga ponsel anti sadap buatan perusahaan ini mencapai Rp222 juta.

2. Camero-Tech

Camero-Tech menjadi perusahaan Israel yang mengembangkan kamera Xaver 1000 untuk membantu operasi militer tentara. Teknologi dalam kamera ini dirancang untuk membantu penglihatan yang menembus dinding dengan mendeteksi sifat statis dan dinamis dari objek-objek yang ada di balik dinding atau penghalang lainnya.

3. Wizcom Technologies

Perusahaan pengembang alat penerjemah genggam portabel milik Israel ini didirikan pada tahun 1995. Meskipun telah tutup sejak 2012 lalu, perusahaan ini pernah memproduksi pemindai elektronik portabel berbentuk pena untuk pertama kalinya yang mampu memindai teks tercetak dan menerjemahkannya kata demi kata.