Mengenal Tipe Colokan Mobil Listrik, Sudah Tahu Bedanya?

JAKARTA - Mengenal tipe colokan mobil listrik merupakan hal yang patut dilakukan. Pasalnya, terdapat berbagai tipe colokan berbeda yang hanya dapat digunakan oleh mobil listrik tertentu ataupun SPKLU tertentu. Berbagai tipe colokan tersebut juga memiliki spesifikasi berbeda, bentuk berbeda, hingga waktu pengisian yang berbeda.

Penasaran? Berikut tipe colokan mobil listrik dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/2023).

Tipe Colokan Mobil Listrik

1. AC

Colokan tipe AC merupakan tipe paling umum yang sering digunakan untuk mengisi daya mobil listrik dirumah maupun stasiun pengisian daya publik. Tegangan listrik dari AC sendiri memiliki arus bolak-balik, biasanya digunakan dalam rumah.

Biasanya terdapat 7 lubang pada konektor tipe AC. Untuk sistem pengisian, nantinya arus AC yang didapatkan akan disalurkan ke on board charger yang tersedia di dalam mobil terlebih dahulu.

Setelah itu, arus baru berubah menjadi DC. Sayangnya, tipe AC tidak mampu untuk mengeluarkan daya yang begitu tinggi sehingga pengisian daya pun memakan waktu yang cukup lama.

2. DC CHAdeMO

DC CHAdeMO merupakan colokan mobil listrik yang biasanya digunakan oleh mobil-mobil buatan Jepang seperti Nissan, Toyota, Mitsubishi, dan sebagainya. Berbeda dengan tipe AC, tegangan listrik dari tipe ini memiliki arus searah.

Tipe CHAdeMO juga memungkinkan penggunanya untuk mengisi daya secara cepat karena mampu mengalirkan daya yang cukup tinggi. Tak hanya itu, arus yang masuk langsung dialirkan ke baterai. Konektor tipe DC CHAdeMO sendiri memiliki 4 lubang.