HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kreatif, Modifikator Vietnam Ini Tiru Tesla Cybertruck dari Kayu

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:22 WIB
Kreatif, Modifikator Vietnam Ini Tiru Tesla Cybertruck dari Kayu
Replika Tesla Cybertruck Kayu (Foto: Carbuzz)
KONTEN kreator dan modifikator asal Vietnam, Truong Van Dao, kembali membuat banyak orang takjub. Setelah beberapa waktu lalu berhasil membuat tank dari kayu, kini pemilik kanal YouTube, ND Woodworking Art itu berhasil membuat mobil Tesla Cybertruck tiruan dari kayu.

Truong Van Dao tidak sekadar meniru bagian luar mobil listrik kebanggaan Elon Musk itu. Dia berupaya sedetail mungkin membuat tiruan itu mirip dengan Tesla Cybertruck.

"Mobil kayu itu dilengkapi dengan suspensi yang aktif serta digerakkan oleh baterai seperti mobil listrik pada umumnya," sebut situs Carbuzz, Senin (30/10/2023) ini.

Proses pembuatan Tesla Cybertruck dari kayu itu diketahui dimulai dengan membuat rangka yang seluruhnya terbuat dari besi. Proses pembuatan dilakukan dengan memanfaatkan contoh desain sasis Tesla Cybertruck yang ada di internet.

Setelah proses pembuatan platform dair besi selesai, Truong Van Dao baru melanjutkannya dengan menutup seluruh rangka tersebut dengan kayu.

Disebutkan Carbuzz, sejak awal Truong Van Dao memang ingin membuat replika yang sangat mirip dengan Tesla Cybertruck yang akan mulai dikirim ke konsumen akhir tahun ini.

Baik itu dari sisi eksterior dan interior. Dari bagian interior, Truong Van Dao memang terlihat sangat maksimal meniru. Dia benar-benar berusaha membuat tampilan dalam mobil itu sama dengan interior Tesla Cybertruck.

Halaman: 1 2
1 2
      
