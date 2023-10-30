Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi Mobil Rp20 Jutaan dengan Kualitas Terbaik

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |04:30 WIB
Rekomendasi Mobil Rp20 Jutaan dengan Kualitas Terbaik
Ilustrasi untuk rekomendasi mobil dengan harga Rp20 jutaan (Foto: MNC/Fadli)
JAKARTA- Rekomendasi mobil Rp20 jutaan dengan kualitas terbaik banyak dicari. Meski bukan mobil baru, mobil kisaran harga tersebut menjadi salah satu pilihan tepat untuk mendapatkan mobil berkualitas dengan harga jauh lebih terjangkau.

Berikut adalah rekomendasi mobil Rp20 jutaan dengan kualitas terbaik menghimpun berbagai sumber, Minggu (30/10/23):

1. Suzuki Forsa (1987-1989)

Suzuki Forsa hatchback cocok untuk yang mencari mobil murah sekitar Rp20 jutaan. Meski hampir jarang menemukannya di jalan, itu menjadikannya istimewa terutama dengan model dua pintu.

Mobil ini menjadi pilihan tepat bagi yang masih sendiri. Harga pasaran Suzuki Forsa mulai Rp22 jutaan.

2 Daihatsu Espass (1996-2000)

Mencari mobil keluarga dengan harga Rp20 jutaan saja? Daihatsu Espass jawabannya. Daihatsu Espass dayang dengan mesin 1,6 L yang menghasilkan tenaga 92 hp.

Mobil ini memiliki kabin yang luas cocok untuk menyimpan banyak barang. Harga Daihatsu Espass di pasaran sekitar Rp22 jutaan.

