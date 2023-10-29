Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Android Lemot? Ini 6 Tips untuk Tingkatkan Performa HP Kamu!

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |12:08 WIB
Android Lemot? Ini 6 Tips untuk Tingkatkan Performa HP Kamu!
Cara tingkatkan performa ponsel Android (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Jika HP Android Anda terasa lambat, maka Anda dapat mengikuti tujuh tips ini untuk meningkatkan performanya. Pengguna bisa mengoptimalkan masa pakai baterai dan mempercepat ponsel dengan mengubah beberapa pengaturan khusus pada ponsel.

Perlu diketahui bahwa tidak semua perangkat Android benar-benar sama, dan produsen ponsel sering kali menempatkan perangkat lunak mereka sendiri pada Android. Sehingga perlu diketahui bahwa pengaturan tertentu mungkin tidak ada atau berada di tempat yang berbeda, tergantung pada versi Android yang dijalankan dan produsen ponsel Anda.

Lantas, apa saja enam tips yang dapat meningkatkan performa ponsel? Simak ulasannya berikut ini.

1. Menonaktifkan Kecerahan Layar Otomatis 

Nonaktifkan kecerahan layar otomatis atau kecerahan adaptif dan atur bilah geser tingkat kecerahan ke bawah 50%. Semakin cerah layar yang menyala, semakin banyak daya baterai yang digunakan.

Untuk masuk ke pengaturan, tarik ke bawah menu pintasan dari bagian atas layar dan sesuaikan penggeser, jika ada. Beberapa ponsel mungkin memiliki tombol untuk kecerahan otomatis di panel pintasan, dan jika tidak, Anda perlu membuka aplikasi pengaturan dan mencari "kecerahan" untuk menemukan pengaturan dan mematikannya.

2. Gunakan Baterai Adaptif dan Pengoptimalan Baterai 

Fitur-fitur ini berfungsi untuk membantu Anda memahami bagaimana penggunaan ponsel termasuk aplikasi apa saja yang digunakan dan waktunya, lalu mengoptimalkan aplikasi dan jumlah baterai yang digunakan.

Beberapa ponsel Android akan memiliki bagian Baterai khusus di aplikasi Pengaturan, sementara ponsel lain (misal Samsung) menyembunyikan pengaturan ini. Ini sedikit berbeda untuk setiap ponsel. Ponsel juga memiliki pengaturan pengisian daya adaptif yang dapat memantau seberapa cepat baterai ponsel Anda terisi dalam semalam untuk menjaga kesehatannya.

3. Sering Gunakan Fitur Dark Mode 

Cara lain untuk meningkatkan daya tahan baterai sekaligus membantu menyelamatkan mata adalah dengan menggunakan mode gelap khusus Android. Semua ponsel Android yang menjalankan Android 10 atau yang lebih baru akan memiliki opsi mode gelap khusus.

Mode gelap tidak hanya mengurangi kelelahan yang disebabkan oleh layar ponsel pada mata, namun juga meningkatkan masa pakai baterai karena dibutuhkan lebih sedikit daya untuk menampilkan latar belakang gelap pada layar OLED. Untuk mengaktifkan mode gelap, buka aplikasi Pengaturan dan cari Mode Gelap, Tema Gelap, atau Mode Malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
