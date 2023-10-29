Ini Kamera Astronot yang Digunakan untuk Meneliti Bulan

Kamera Astronot yang akan digunakan di bulan (Foto: ESA)

PARA astronot di misi Artemis mendatang segera menerima kamera baru sebagai bekal penelitiannya di Bulan. Kamera tersebut kabarnya tengah diuji coba di lingkungan yang mirip Bulan di Bumi.

Diberi nama Handheld Universal Lunar Camera (HULC), kamera ini dikembangkan oleh Badan Antariksa Eropa (ESA) dan tim pencitraan Artemis NASA. Ini sebenarnya berbasis dari kamera siap pakai.

ESA menyebut kamera juga telah menjalani pengujian di Lanzarote, Spanyol, sebagai bagian dari program pelatihan PANGEA, yang mempersiapkan astronot untuk misi masa depan ke Bulan.

Dalam uji coba yang saat ini sedang dilakukan, para insinyur menguji kamera dalam simulasi kondisi ekstrim yang mirip lingkungan Bulan, mulai dari siang yang terang hingga di gua vulkanik yang gelap.

Sebagaimana dilansir dari Space, Minggu (29/10/2023), kamera disebut telah dimodifikasi untuk tahan terhadap kondisi ekstrem di Bulan, yang mencakup suhu minus 200 hingga 120 derajat Celcius.

Perangkat ini juga diklaim mampu beroperasi di lingkungan yang kurang tekanan atmosfer, dan juga di lingkungan berdebu yang abrasif karena telah dilengkapi dengan cover pelindung serta tombol dan desain khusus.

Semua ini dirancang guna membantu astronot mengoperasikan kamera dengan sangat mudah, meski mereka sambil mengenakan sarung tangan dan pakaian antariksa yang berukuran besar.