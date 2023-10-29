Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Cara Kompres Ukuran Foto Secara Online

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:31 WIB
Begini Cara Kompres Ukuran Foto Secara Online
Cara kompres foto secara online (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Berikut cara kompres ukuran foto secara online. Cara ini sangat berguna mengingat banyak formulir digital yang membutuhkan dokumen berupa foto dengan ukuran kecil. 

Cara kompres ukuran foto online bisa dilakukan dengan mudah lewat website iLoveIMG. Lantas bagaimana caranya? Berikut ini adalah lngkah-langkahnya, dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023).

- Pertama-tama buka browser di perangkat;

- Kunjungi situs iLoveIMG dengan alamat https://www.iloveimg.com/id/kompres-gambar;

- Klik tombol Pilih gambar yang muncul di halaman utama;

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161372/aplikasi_edit_foto-Mto4_large.jpg
Tanpa Cloud, Aplikasi Edit Foto Berbasis AI Meluncur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/54/2854600/cara-praktis-buat-watermark-agar-foto-tak-dicuri-orang-BTk7bULekr.jpeg
Cara Praktis Buat Watermark agar Foto Tak Dicuri Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/54/2850970/5-aplikasi-filter-foto-mirip-artis-korea-sudah-pakai-tenaga-ai-fsGRyhm3br.jpg
5 Aplikasi Filter Foto Mirip Artis Korea, Sudah Pakai Tenaga AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/54/2759890/5-aplikasi-edit-foto-terbaik-untuk-ponsel-android-zqFXqn9KHH.jpg
5 Aplikasi Edit Foto Terbaik untuk Ponsel Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182818//menkomdigi-0E1x_large.jpg
Rentan Terpapar Konten Negatif, Menkomdigi Serius Lindungi Anak di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/629/3182656//prabowo-SFfI_large.jpg
Dilarang Prabowo, Ini 5 Risiko Berbahaya dari Game Online pada Anak
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement