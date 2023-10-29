Begini Cara Kompres Ukuran Foto Secara Online

JAKARTA - Berikut cara kompres ukuran foto secara online. Cara ini sangat berguna mengingat banyak formulir digital yang membutuhkan dokumen berupa foto dengan ukuran kecil.

Cara kompres ukuran foto online bisa dilakukan dengan mudah lewat website iLoveIMG. Lantas bagaimana caranya? Berikut ini adalah lngkah-langkahnya, dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023).

- Pertama-tama buka browser di perangkat;

- Kunjungi situs iLoveIMG dengan alamat https://www.iloveimg.com/id/kompres-gambar;

- Klik tombol Pilih gambar yang muncul di halaman utama;