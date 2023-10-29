Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Data IMOS+ 2023: Motor Listrik Paling Banyak Dicoba Pengunjung

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:34 WIB
Data IMOS+ 2023: Motor Listrik Paling Banyak Dicoba Pengunjung
Area test drive di IMOS+ 2023 (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

TANGERANG – Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, pada 25-29 Oktober, menyediakan beragam motor yang bisa dicoba. Ini dilakukan untuk meyakinkan pengunjung sebelum memutuskan untuk memboyong motor idamannya.

Berlangsung di lokasi baru, penyelenggara menyediakan area test ride lebih luas dibandingkan gelaran sebelumnya. Disediakan berbagai line up motor terbaru yang dapat dicoba di area test ride dengan luas 1.100 meter persegi.

“Program test ride dengan area yang lebih luas dari tahun sebelumnya, akan memberikan pengalaman langsung bagi para pengunjung dengan sepeda motor terbaru,” kata Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran IMOS+.

Untuk motor listrik yang dapat dicoba oleh pengunjung di area Test Ride adalah Yamaha E01, Yamaha NEOS, Greentech VD, Greentech AERO, Dhelvic Genesis, Charge EV Rimau, Charge EV Maleo, Gova F600, Polytron Fox-R, Selis Emax Single Lithium, ION M1-S, Alva One, Alva Cervo, dan Lisgo CT6.

Selama 4 hari gelaran IMOS+ 2023 berlangsung, motor listrik yang paling banyak dicoba oleh pengunjung adalah Alva Cervo. Itu dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh penyelenggara, yakni Most Favourite Test Ride kategori Motor Listrik.

Hal ini juga dapat terlihat pada antrean pengunjung yang ingin menjajal motor listrik buatan Cikarang, Jawa Barat itu. Pada booth mereka di area test ride, terlihat para pengunjung dengan sabar menunggu giliran mereka menunggangi Alva Cervo.

Desain Alva Cervo yang futuristis membuat para pengunjung penasaran untuk menjajalnya sebelum memutuskan untuk meminang motor listrik tersebut. Terlebih, kendaraan roda dua ramah lingkungan itu menawarkan tenaga yang cukup besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement