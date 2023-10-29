Data IMOS+ 2023: Motor Listrik Paling Banyak Dicoba Pengunjung

TANGERANG – Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, pada 25-29 Oktober, menyediakan beragam motor yang bisa dicoba. Ini dilakukan untuk meyakinkan pengunjung sebelum memutuskan untuk memboyong motor idamannya.

Berlangsung di lokasi baru, penyelenggara menyediakan area test ride lebih luas dibandingkan gelaran sebelumnya. Disediakan berbagai line up motor terbaru yang dapat dicoba di area test ride dengan luas 1.100 meter persegi.

“Program test ride dengan area yang lebih luas dari tahun sebelumnya, akan memberikan pengalaman langsung bagi para pengunjung dengan sepeda motor terbaru,” kata Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran IMOS+.

Untuk motor listrik yang dapat dicoba oleh pengunjung di area Test Ride adalah Yamaha E01, Yamaha NEOS, Greentech VD, Greentech AERO, Dhelvic Genesis, Charge EV Rimau, Charge EV Maleo, Gova F600, Polytron Fox-R, Selis Emax Single Lithium, ION M1-S, Alva One, Alva Cervo, dan Lisgo CT6.

Selama 4 hari gelaran IMOS+ 2023 berlangsung, motor listrik yang paling banyak dicoba oleh pengunjung adalah Alva Cervo. Itu dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh penyelenggara, yakni Most Favourite Test Ride kategori Motor Listrik.

Hal ini juga dapat terlihat pada antrean pengunjung yang ingin menjajal motor listrik buatan Cikarang, Jawa Barat itu. Pada booth mereka di area test ride, terlihat para pengunjung dengan sabar menunggu giliran mereka menunggangi Alva Cervo.

Desain Alva Cervo yang futuristis membuat para pengunjung penasaran untuk menjajalnya sebelum memutuskan untuk meminang motor listrik tersebut. Terlebih, kendaraan roda dua ramah lingkungan itu menawarkan tenaga yang cukup besar.