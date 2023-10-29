Advertisement
OTOMOTIF

Ini Motor Termahal di IMOS+ 2023, Harganya Tembus Rp1 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:42 WIB
Motor WSBK, Honda CBR10000RR-R dijual di IMOS+ 2023 (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
Motor WSBK, Honda CBR10000RR-R dijual di IMOS+ 2023 (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
TANGERANG - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, di ICE BSD City, Tangerang memasuki hari terakhir pada Minggu (29/10/2023). Di sini tampak kehadiran motor balap World Superbike (WSBK) yang berstatus sebagai motor termahal di pameran itu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, motor termahal di IMOS+ 2023 adalah Honda CBR1000RR-R Fireblade. Motor berjenis supersport itu digunakan pada ajang balap WSBK.

Honda CBR1000RR-R Fireblade edisi 30 tahun itu dibanderol Rp1,07 miliar dengan status on the road (OTR) Jakarta. Motor ini jauh lebih mahal dari model premium lainnya yang ada di IMOS+ 2023, seperti Royal Enfield Super Meteor 650 yang dijual Rp251 juta.

Dari segi desain, motor ini memiliki tampilan aerodinamis yang agresif untuk memberikan downforce maksimal saat berakselerasi. Motor ini juga dibekali winglet yang terinspirasi dari motor balap MotoGP Honda RC213V untuk membuatnya tetap stabil.

CBR1000RR-R Fireblade menggunakan sasis aluminium untuk memberikan kestabilan dan kelenturan ketika bermanuver. Hal ini juga akan membuat motor lebih lincar dan mudah dikendalikan saat berakselerasi dalam kecepatan tinggi.

Soal dapur pacu, motor supersport ini dibekali mesin DOHC 4 silinder segaris berkapasitas 999,9 cc. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga 215 hp (160 kW) pada 14.500 rpm dan torsi puncak 112 Nm pada 12.500 rpm.

Tenaga tersebut dikombinasikan dengan transmisi manual 6-percepatan dengan teknologi quick shifter. Teknologi tersebut dapat membuat perpindahan gigi semakin mulus tanpa perlu menarik tuas kopling.

