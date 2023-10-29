Jangan Diabaikan, Ini 3 Manfaat Tune Up Sepeda Motor

JAKARTA - Perawatan pada sepeda motor perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan performanya tetap prima. Tune up menjadi cara yang tepat untuk mengembalikan kinerja mesin sepeda motor yang mulai bermasalah.

Sebagai informasi, tune up motor merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengembalikan kinerja mesin ke performa standar. Tune up penting dilakukan, terlebih untuk motor yang digunakan untuk mobilitas harian.

"Tune-up sendiri berbeda dengan servis pada umumya. Jika pada servis hanya mengganti oli atau memperbaiki bagian motor tertentu, maka tune-up berbeda. Namun, keduanya memiliki tujuan sama yaitu, menjadikan kendaraan lebih nyaman dan awet," tulis Wahana Honda dalam keterangan resmi.

Berikut tiga manfaat tune up sepeda motor seperti dibagikan oleh Wahana Honda.

1. Mengembalikan Performa Motor

Secara garis besar, tune up merupakan salah satu perawatan motor, yang artinya menstandarisasi kondisi motor menjadi seperti baru keluar dari diler. Proses ini akan membuat performa motor menjanjikan kenyamanan dan akselerasi yang bertenaga.

Perawatan ini penting, lantaran penggunaan motor yang dipakai setiap hari dapat menyebabkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut yang sebaiknya dikembalikan ke setelan standar awal agar kualitas motor tidak menurun, khususnya pada komponen mesin dan filter udara yang sudah lama tak melakukan tune-up.

Perwatan ini juga meliputi pembersihan area ruang bakar khususnya carbon chamber dengan teknik gurah, jalur injektor, throttle body dari kotoran hasil pembakaran. Sehingga, area pembakaran bersih, yang secara otomatis membuat kondisi motor sehat, lebih nyaman, dan lebih stabil dikendarai.

2. Tiga Sektor tune-up

Terdapat tiga sektor yang harus diperhatikan pada saat tune up. Pertama, sektor mesin yaitu, mengecek kualitas dari oli, busi, dan melakukan pemeriksaan filter udara. Kemudian, perlu memeriksa filter bensin dan karburator. Pada motor injeksi, perlu melakukan pembersihan injektor dan penyetelan katup.

Kedua pada sektor sasis, pemilik harus mengecek kemudi motor dan menyetel rantai roda. Selanjutnya, periksa ban dan velg serta cek kampas rem. Khusus motor matik, lakukan juga pemeriksaan pada volume minyak rem, oli gardan, dan roller.

Ketiga adalah transmisi, pada bagian ini pemilik diwajibkan untuk memeriksa tegangan aki dan tegangan kelistrikan motor. Tak hanya itu, rangkaian pengapian motor, serta lampu dan klakson juga perlu diperiksa.