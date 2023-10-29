Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Jenis Baterai Motor Listrik yang Perlu Anda Ketahui

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |12:18 WIB
Ini Jenis Baterai Motor Listrik yang Perlu Anda Ketahui
Jenis Baterai motor listrik (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik merupakan teknologi baru bagi masyarakat Indonesia dan banyak yang belum mengetahui apa yang tertanam di dalamnya. Kendaraan ramah lingkungan ini menggunakan baterai sebagai sumber daya utamanya.

Namun, produsen motor listrik yang ada saat ini di Indonesia menggunakan jenis baterai yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memangkas harga jual motor agar lebih terjangkau.

Jenis baterai motor listrik cukup beragam, seperti yang dijelaskan di bawah ini mengenai ketahanan dan berapa lama bisa digunakan.

1. Lithium Ion

Ini merupakan jenis baterai yang sangat umum ditemukan di pasaran dan cara pemasangannya juga sangat mudah.

Memiliki kapasitas yang lebih besar, baterai lithium ion tidak memiliki bobot yang berat sehingga tetap membuat motor listrik dapat mengeluarkan tenaga besar. Baterai jenis ini juga dapat bertahan lama hanya dalam sekali pengecasan.

Baterai lithium ion menjadi varian yang paling mahal, tapi sangat cocok untuk digunakan untuk jarak jauh, membawa beban berat, dan umurnya yang cukup panjang. Ini juga yang membuat harga motor listrik cukup tinggi.

2. Lead Acid

Jenis baterai ini merupakan yang termurah di antara baterai lainnya karena memiliki bentuk yang lebih kecil mirip dengan aki motor. Tapi, bobotnya cukup berat sehingga dapat membebani daya tarik motor.

Baterai Lead Acid memiliki bobot tiga kali lebih berat dibandingkan lithium ion. Sebagai perbandingan, baterai ALVA ONE memiliki bobot 18 kilogram dengan kapasitas 60 V. Jika menggunakan lead acid, maka bobotnya mencapai 53 kg untuk kapasitas yang sama.

Baterai ini juga lebih boros dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, bengkel yang mencoba mengubah motor konvensional ke mootor listrik tak disarankan menggunakan jenis baterai ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement