Hari Terakhir, IMOS+ 2023 Tawarkan Hadiah Utama Dua Sepeda Motor

IMOS+ 2023 tawarkan hadiah utama dua sepeda motor yang diundi di hari terakhir (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)

TANGERANG - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, memasuki hari terakhir pada Minggu (29/10/2023). Pihak penyelenggara telah mempersiapkan berbagai hiburan, termasuk hadiah utama dua sepeda motor.

Sekadar informasi, pameran IMOS+ 2023 juga berbarengan dengan Motobuilt Fest 2023, Indonesia Diecast Expo (IDE), dan Indocomtech. Untuk memasuki ketiga pameran tersebut, pengunjung hanya perlu membeli satu tiket masuk.

Khusus untuk IMOS+ 2023, pegunjung tak hanya disajikan produk dan teknologi terbaru, berbagai industri pendukung otomotif seperti ban, pelumas mesin, spareparts, helm, aksesoris dan apparel juga turut memeriahkan pameran ini.

Terdapat lebih dari 50 merek yang meramaikan IMOS+ 2023, yang terdiri atas lima merek sepeda motor konvensional, yakni Honda, Suzuki, Yamaha, Royal Enfield, dan Scomadi sebagai pendatang baru.

Selain itu, terdapat juga 11 merek motor listrik, seperti ALVA, Charged EV, Dhelvic, Greentech, Gova EV, Ion Mobility, Kool EV, Lisgo, Polytron, Savart EV, dan Selis. Selebihnya, diisi oleh industri pendukung.

Di akhir pekan, pengunjung bisa mendapatkan informasi mengenai industri otomotif sepeda motor, khususnya terkait dengan teknologi dan inovasi terbaru mengenai Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Hal tersebut bisa didapatkan melalui area test ride seluas 1.100 meter persegi. Pengunjung dapat mencoba dan membedakan performa antara motor listrik maupun motor yang menggunakan mesin pembakaran beserta teknologi terkini.