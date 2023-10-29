Honda Luncurkan Motor Bebek Edisi Khusus Pakai Livery Repsol MotoGP, Tertarik?

JAKARTA - Honda meluncurkan motor bebek RS-X Repsol Edition 2024 untuk pasar Malaysia. Pabrikan asal Jepang itu memberikan corak layaknya tim Repsol Honda di MotoGP.

Melansir Paultan, Minggu (29/10/2023), perilisan motor bebek itu merupakan penyambutan MotoGP yag akan berlangsung di Malaysia dua pekan ke depan. Tapi secara tampilan, motor ini memiliki visual yang mirip dengan Supra GTR Repsol Edition yang dijual di Indonesia.

Motor bebek ini menggunakan desain yang mirip dengan Marc Marquez dan Joan Mir pada tim balap Repsol Honda MotoGP. Livery ini dibalut dengan sentuhan warna Tricolor yang terdiri dari oranye, putih, dan merah yang menjadi ciri khas pabrikan tersebut.

Selain perubahan pada livery, tidak ada perbedaan lainnya pada motor bebek tersebut, alias masih sama dengan desain standarnya. Selain itu, teknologi dan mesin yang digunakan juga sama dengan versi sebelumnya.

Untuk pencahayaan, motor bebek ini sudah mengandalkan LED yang dapat memberikan penerangan lebih baik. Panel instrumen juga sudah full digital yang menampilkan beragam informasi pada motor.

Sejumlah fitur melengkapi motor ini, seperti Anti-lock Braking System (ABS), dengan rem cakram ganda di depan dan belakang. Untuk kaki-kaki, motor ini menggunakan teleskopik pada bagian depan dan monoshock di bagian belakang.