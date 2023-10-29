25 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta

JAKARTA - Harga mobil bekas di bawah Rp50 juta pastinya menarik untuk dimiliki dan dibeli. Pasalnya tidak hanya murah, pilihan mobil bekas dengan budget mepet tersebut memiliki banyak varian dan tipe yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketimbang membeli mobil baru yang hanya mampu untuk membayar dp saja karena harga yang sudah melambung tinggi, melirik mobil bekas dapat menjadi solusinya. Sebab ada 25 pilihan mobil bekas budget di bawah Rp50 juta yang bisa kamu pilih untuk dimiliki.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (29/10/2023), terkait 25 harga mobil bekas di bawah Rp50 juta.

1. BMW E30 (M40) Tahun 1990

Rekomendasi mobil pertama yang bisa dibeli dengan budget pas-pasan di bawah Rp50 jutaan yaitu BMW E30. Mobil produksi tahun 1990 ini memang memiliki desain retro yang sangat kental dan keren. Tidak hanya itu saja, mesin 1.800 CC 4 silinder dengan sistem penggerak roda depan miliknya ini digadang-gadang sangat kencang, bertenaga dan awet.

2. BMW E36 318 Tahun 1992-1997

Jika kamu menginginkan sedan nyaman dengan budget minum di bawah Rp50 jutaan, maka rekomendasi unit yang patut diperhitungkan yaitu membeli BMW E36 lansiran tahun mulai 1992 sampai 1997.

Sebab mobil satu ini sangat nyaman untuk dikendarai di lingkup perkotaan maupun luar kota. Meski sedan tersebut tergolong tua dan rentan dengan kerusakan karena usia part, namun jika pembeli pintar dalam memilih untinya maka mobil satu ini layak untuk dibeli

3. Toyota Starlet Kapsul 1991

Rekomendasi mobil bekas yang patut dimiliki dengan harga di bawah Rp50 jutaan adalah Toyota Starlet Kapsul tahun 1991. Hatchback tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif tanah air bahkan mulai digemari oleh anak muda generasi Z. Untuk dapat meminangnya kamu hanya perlu menyiapkan dana mulai dari Rp30 juta -Rp40 jutaan untuk mendapatkan Toyota Starlet Kapsul.

4. Honda City Type Z

Honda City Type Z juga masuk dalam salah satu kendaraan rekomendasi yang patut dibeli. Bagaimana tidak, mobil elegan satu ini ternyata sudah mematok harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp35 juta -Rp40 juta, pembeli bisa merasakan kemewahan serta rasa berkendara yang nyaman dari mesin 1.5L D15B SOHC Vtec (Persona non-Vtec) yang terkenal irit dan bandel.

5. Mercy W202 C180 Tahun 1993

Bagi kamu yang menginginkan mobil murah dengan gaya maksimal ala old money maka pilihannya jatuh kepada Mercy W202 C180 Tahun 1993. Sedan satu ini memiliki model yang elegan dan timeless. Tidak hanya itu saja sedan satu ini memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang efisien karena mesin 4 silinder 1.800 cc. Buruan tunggu apa lagi, silahkan berburu sedan jadul nan elegant ini mulai dari Rp31juta- Rp47 jutaan saja.

6. Toyota Vios Limo Eks Taksi Tahun 2007-2010.

Toyota Vios Limo menjadi salah satu solusi terbaik bagi kamu yang ingin meminang mobil murah berkualitas dengan harga di bawah Rp50 juta. Harga yang murah ditetapkan karena mobil satu ini merupakan kendaraan bekas armada taksi di Indonesia.

Meski begitu, Vios Limo memiliki kelengkapan fitur yang baik seperti AC, model sporty dengan konfigurasi jok yang nyaman disinggahi.

7. Proton Savvy AT Tahun 2008 Mulai Rp43 juta

Rekomendasi mobil bekas kedua yang bisa kamu dipertimbangkan untuk dibeli yaitu Proton Savvy AT Tahun 2008. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa mobil satu ini tergolong muda dan memiiki desain perpaduan unik dan sporty.

Unsur sport pada mobil ini terbesat pada lubang knalpot yang diposisikan di bagian tengah bumper belakang sehingga meningkatkan aura sporty serta sangat cocok untuk anak muda. Bagi kamu yang ingin meminangnya maka siapkan dana mulai dari Rp43 juta untuk mendapatkan mobil khas negeri Jiran Malaysia.

8. Honda Accord Cielo Tahun 1996

Mobil bekas di bawah harga Rp50 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan untuk dibeli adalah Honda Accord Cielo lansiran tahun 1996. Meski sedan satu ini tergolong tua, namun siapa sangka jika pesonanya sangat timeless dan masih enak dipandang di era modern 2023.

Bagi kamu jiwa muda yang senang kebut-kebutan maka pilih Accord Cielo dengan mesin berkode F22B1 CD7 SOHC 4 silinder segaris 16 katup V-TEC. Jika ingin mengutamakan efisiensi bahan bakar maka ambilah tipe mesin F22A6 CD5 SOHC 4 silinder segaris 16 katup.

9. Mitsubishi Galant Hiu V6 AT Tahun 2001

Mobil bekas yang bisa kamu beli di rentang harga di bawah Rp50 juta yaitu Mitsubishi Galant Hiu Tahun 2001. Kendaraan satu ini sangat dilirik oleh para anah muda saat ini. Hal itu dikarenakan bahwa mobil satu ini memiliki model yang sporty serta mesin V6 berkode 6A13 dengan kapasitas 2.498 cc, 24 katup yang sangat kencang di jalanan.

10. Honda Civic Genio Tahun 1995

Mobil bekas di bawah Rp50 juta yang direkomendasikan untuk dibeli yaitu Honda Civic Genio Tahun 1995. Sebab sedan satu sangat diminati oleh anak muda masa kini karena memiliki model sporty dengan mesin yang kencang. Tidak hanya itu saja, untuk saat ini mobil Honda Civic Genio memiliki harga yang terjangkau, mulai dari Rp45 juta-Rp50 jutaan.

11. Nissan Xtrail (T30) Tahun 2005

Siapa sangka bahwa dengan budget dibawah Rp50 jutaan, kamu ternyata sudah bisa membeli seekor SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 Tahun 2005 loh. Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga mengiurkan untuk dibeli.

Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta - Rp60 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut.

12. Toyota Camry Tahun 2004 3.000 cc

Jika kamu ingin merasakan sensasi nyaman berkendara di sedan mewah maka belilah Toyota Camry tahun 2004. Pada eranya, sedan satu ini sangat laris di pasaran karena memiliki kenyamanan tiada tara baik pada sisi penumpang maupun pengemudi.

Teruntuk saat ini, harga yang ditawarkan untuk sedan mewah ini sangat terjangkau mulai dari Rp40 jutaan saja maka kamu sudah bisa meminangnya.