10 Harga Mobil Bekas Rp50 Jutaan, Mulai MPV Hingga Sedan Mewah

JAKARTA - Pilihan mobil bekas harga Rp50 jutaan saat ini sudah banyak ragam pilihan yang bisa kamu pinang. Mulai dari mobil MPV keluarga, mobil hatchback gaul anak muda hingga sedan mewah ala {old money}.

Tentu saking banyaknya pilihan mobil bekas di pasaran lantas membuat masyarakat suka bingung, manakah mobil yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Jika masih ragu dan bimbang maka sangatlah tepat membaca ulasan satu ini.

Sebab Okezone telah merangkum dari berbagai sumber, Minggu (29/10/2023), terdapat pilihan mobil bekas Rp50 jutaan yang cocok untuk kamu yang ingin bergaya atau membutuhkan kendaraan untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari.

10 Harga Mobil Bekas Rp50 Jutaan

10. Nissan Xtrail (T30) Tahun 2005

Siapa sangka bahwa dengan budget Rp50 jutaan, kamu ternyata sudah bisa membeli seekor SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 Tahun 2005 loh. Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga mengiurkan untuk dibeli.

Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta - Rp60 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut

9. Suzuki Karimun Gen 1 Tahun 2000-2004

Mobil kedua yang bisa kamu pinang dengan harga kisaran Rp50 jutaan yaitu unit asal Jepang yaitu Suzuki Karimun Gen 1 Tahun 2000-2004. Hatchback mungil saat ini mulai digoreng oleh para pegiat otomotif karena memiliki model yang timeless serta memiliki mesin F10A 1.0 Liter 4 silinder 8 katup SOHC yang sangat badak. Bagi kamu yang tertarik maka siapkan dana mulai dari Rp43 juta-Rp58 jutaan untuk memilikinya.

8. Honda Jazz IDSI Tahun 2005

Hatchback sporty seperti Honda Jazz IDSI tahun 2005, ternyata bisa kamu pinang dan bawa langsung di rumah dengan harga mulai dari Rp50 jutaan saja. Sebab mobil satu ini sangat sporty dan disukai oleh anak-anak muda masa kini.

7. Honda CRV Gen 1 dan Gen 2

Honda CRV Gen 1 dan Gen 2 juga bisa kamu miliki dengan budget berkisar Rp50 juta. Bagaimana tidak, mobil sporty dengan desain kekar dan menampilkan bentuk konde yang besar menambah kesan gagah pada kendaraan. Di pasar mobil bekas kedua model Honda CR-V tersebut dapat kamu tebus mulai dari Rp40 juta hingga Rp59 jutaan.