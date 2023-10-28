Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Rolls Royce Phantom? Siapin Duit Segini Buat bayar

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:42 WIB
Berapa Pajak Mobil Rolls Royce Phantom? Siapin Duit Segini Buat bayar
Ilustrasi untuk pajak mobil Rolls Royce Phantom (Foto: Antara/Rolls Royce-APAC)
JAKARTA- Walaupun sangat mewah tapi tidak ada salahnya bertanya berapa pajak mobil Rolls Royce Phantom?

 BACA JUGA:

Merek Rolls Royce sejatinya dikenal banyak orang sebagai salah satu produsen mobil mewah. Sebab berbagai unit mobil yang dibuatnya, termasuk Rolls Royce Phantom memiliki harga yang sangat mahal dan fantastis.

Tentu saja harga yang sangat mahal tersebut juga akan berimbas pada nilai besaran pajak yang dikenakan Terlebih Rolls Royce Phantom sudah masuk dalam golongan mobil mewah yang menawarkan kemewahan dan ke-eksklusifan yang berbeda.

Lantas berapa besaran nilai pajak mobil Rolls Royce Phantom? Berikut Okezone merangkum, Sabtu (28/10/2023) terkait besaran nominal pajak yang harus dibayarkan pada unit sedan supermewah Rolls Royce Phantom.

Halaman:
1 2
      
