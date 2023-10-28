Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon? Siapkan Uang Segini

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:25 WIB
Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon? Siapkan Uang Segini
Ilustrasi untuk pajak mobil Jeep Rubicon (Foto: Instagram/juliocar.id)
A
A
A

JAKARTA - Masih banyak yang penasaran dengan berapa pajak mobil Jeep Rubicon? Jeep Rubicon pada dasarnya merupakan sebuah mobil besar nan mewah impian para anak muda kaum adam.

Bagaimana tidak, tampilan mobil Sport Utility Vehicle atau SUV ini memiliki model sangat sporty dan gagah. Memiliki perawakan body yang besar, lebar serta ground clearance sangat tinggi ini mampu meningkatkan percaya diri pengemudi untuk melahap apa saja yang ada di depannya. Oleh sebab itu tidak heran bila Jeep Rubicon sering kali digunakan banyak orang sebagai bahan flexing.

Lantas di samping model yang gagah dan super mewah, berapakah pajak yang dikenakan dari SUV Jeep Rubicon? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (28/09/2023).

Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon

Melansir laman resmi https://samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_NJKB melampirkan harga jual atau NJKB Rubicon untuk keluaran tahun 2022, sebagai berikut:

  • NJKB Rubicon 4 pintu WRNGRUB2DR20TURCHRAT: Rp1.098.000.000
  • NJKB Rubicon 2 pintu WRNGRUB4DR20TURCHRAT: Rp1.173.000.000

Halaman:
1 2
      
