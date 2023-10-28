Terjual Lebih Dari 10.000 Unit dalam 2 Minggu, HUAWEI WATCH GT 4 Menjadi Smartwatch Stylish Paling Populer di Indonesia

JAKARTA - Produk wearables Huawei kembali merebut perhatian pencinta gaya hidup sehat dan gawai di Indonesia, selama masa pre-order HUAWEI WATCH GT 4 terjual lebih dari 10.000 unit hanya dalam waktu 2 minggu. Pencapaian ini membawa HUAWEI WATCH GT 4 ke urutan teratas penjualan jam pintar dengan rentang harga di atas 2 juta.

Membawa satu konsep fashion forward, kesuksesan HUAWEI WATCH GT 4 pada sesi pre-order memperlihatkan kemampuan dari desain dan teknologi Huawei yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan akan perangkat smartwatch stylish untuk digunakan dalam setiap kesempatan dengan teknologi kesehatan profesional.

Mulai 28 Oktober 2023, HUAWEI WATCH GT 4 sudah tersedia di pasaran dengan harga mulai dari Rp3.499.000. Periode first sale yang dimulai pada 28 Oktober hingga 11 November 2023 menawarkan benefit menarik, untuk setiap pembelian HUAWEI WATCH GT 4 pelanggan akan mendapatkan hadiah senilai hingga Rp200.000 berupa HUAWEI Gift Box.

Selain itu, HUAWEI WATCH Ultimate juga bisa didapatkan dengan harga Rp12.999.000 dan HUAWEI WATCH Ultimate Design bisa didapatkan seharga Rp41.999.000. Untuk setiap pembelian HUAWEI WATCH Ultimate selama periode ini, pelanggan akan mendapatkan keuntungan hingga Rp700.000 berupa layanan garansi selama dua tahun,HUAWEI WATCH Ultimate yang hadir dengan warna Voyage Blue, yang menambah kesan premium saat bereksplorasi bisa didapatkan di HUAWEI Official Store di Tokopedia dan dapat dibeli secara langsung di HUAWEI Authorized Experience Store di seluruh Indonesia. Sementara untuk setiap pembelian HUAWEI WATCH Ultimate Design, pelanggan akan mendapatkan keuntungan hingga Rp2.800.000.

Menyusul kesuksesan varian lainnya, Huawei Device Indonesia siap menghadirkan HUAWEI WATCH GT 4 dengan diameter 41mm varian black secara eksklusif online di HUAWEI Official Store. Pelanggan sudah bisa klaim early bird voucher senilai Rp100.000 yang bisa digunakan mulai 1 November 2023 mendatang.

Setiap pembelian varian ini, pelanggan bisa mendapatkan gratis benefit senilai hingga Rp1.800.000, berupa HUAWEI FreeBuds SE, Leather Strap, dan layanan VIP Service selama dua tahun. Pelanggan juga bisa mendapatkan jam tangan stylish ini dengan cicilan 0 persen selama enam bulan menggunakan SPaylater, mulai dari Rp583.167.

HUAWEI WATCH GT 4 varian Black 41 mm ini akan tersedia di HUAWEI Official Store di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

Mengapresiasi tanggapan masyarakat Indonesia terhadap HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI WATCH Ultimate, dan HUAWEI WATCH Ultimate Design, Patrick Ru, Country Head of Huawei Device Indonesia, mengatakan “Konsep fashion forward yang Huawei sematkan pada jajaran smartwatch baru ini adalah manifestasi terkini atas dedikasi kami selama lebih dari satu dekade terakhir.”

“Di mana kami ingin menciptakan produk yang tidak hanya berteknologi tinggi, namun juga memiliki tampilan yang bisa digunakan dalam beragam aktivitas pengguna. HUAWEI WATCH GT 4 merupakan salah satu inovasi kami yang bisa menjawab visi ini, dimana teknologi yang ditawarkan serta desain yang dihadirkan terbukti menjawab ragam kebutuhan masyarakat Indonesia,” tuturnya.