Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

China dan Pakistan Sepakati MOU Soal Stasiun Penelitian Bulan, Bakal Cuan?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |21:00 WIB
China dan Pakistan Sepakati MOU Soal Stasiun Penelitian Bulan, Bakal <i>Cuan</i>?
Stasiun penelitian di bulan akan segera dibangun (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING – Pakistan baru-baru ini menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan China untuk bergabung dengan proyek International Lunar Research Station (ILRS). Proyek ILRS, yang dipimpin oleh China, bertujuan untuk membangun pos penelitian secara permanen di Bulan pada tahun 2030-an.

Proyek ILRS bisa menjadi ancaman bagi Program Artemis NASA. Serupa dengan program Artemis AS, perjanjian China dengan mitra yang lebih kecil dalam misi bulan masing-masing sangat penting. Hasil dan kontribusi aktual dalam hal material, finansial, politik, dan aspek manusia masih perlu dilihat.

ILRS adalah pangkalan bulan yang diproyeksikan dan dijalankan oleh Roscosmos dan Administrasi Antariksa Nasional China (CNSA). Stasiun ini merupakan fasilitas eksperimen ilmiah ekstensif yang dapat ditingkatkan dan dipelihara, serta beroperasi secara independen baik di permukaan bulan maupun di orbitnya dalam penelitian jangka panjang.

Pada April 2023, China mengumumkan bahwa mereka membentuk Organisasi Kerja Sama Stasiun Penelitian Bulan Internasional (ILRSCO) untuk mengoordinasikan dan mengawasi proyek tersebut. Proyek ini telah menarik mitra seperti Rusia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Organisasi Kerja Sama Antariksa Asia-Pasifik.

China berencana untuk meluncurkan satelit penjelajahan bulan Queqiao-2 pada awal tahun baru sebagai langkah berikutnya dalam program eksplorasi bulan. Ini akan diikuti oleh misi pengembalian sampel sisi jauh bulan Chang'e-6, yang akan diluncurkan pada pertengahan 2024.

Ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk ILRS China di Wilayah Kutub Selatan Bulan. Tujuan dari proyek Sistem Pengintaian Bulan Terpadu ILRS adalah untuk melakukan penelitian, eksplorasi, dan verifikasi teknologi di bulan, serta memperluas dan memelihara modul sesuai kebutuhan. Setelah ILRS selesai, misi berawak ke Bulan akan dimungkinkan.

Pakistan secara resmi bergabung dengan proyek ILRS beberapa hari yang lalu. Moin ul Haque, duta besar Pakistan untuk China, dan Zhang Kejian, administrator Administrasi Antariksa Nasional China (CNSA), menandatangani MOU atas nama Komisi Penelitian Antariksa dan Atmosfer Atas Pakistan (SUPARCO). Pengembangan pos luar angkasa China sedang ditangani dari perspektif operasional dan teknik oleh MOU tersebut.

Di stasiun penelitian ilmiah bulan internasional, kedua belah pihak akan bekerja sama dengan membentuk kelompok kerja ahli. Secara kolektif, mereka akan menunjukkan tujuan dan rencana mereka untuk subjek, desain kerja sama, dan pertukaran informasi. Bersama-sama, kedua pihak akan menciptakan ahli bidang studi dan mengevaluasi data.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/56/2979742/reaktor_nuklir_bulan-Om1x_large.jpg
Rusia dan China Rencanakan Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2033
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/56/2894533/nasa-akan-bangun-rumah-di-bulan-tahun-2040-pakai-printer-3d-0AeSsJgOs2.jpeg
NASA akan Bangun Rumah di Bulan Tahun 2040 Pakai Printer 3D!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/56/2892755/ilmuwan-china-ogah-akui-pendaratan-chandrayaan-3-india-di-kutub-selatan-bulan-3AyEDze8C2.jpeg
Ilmuwan China Ogah Akui Pendaratan Chandrayaan-3 India di Kutub Selatan Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/56/2873567/ilmuan-mulai-pecahkan-misteri-lapisan-permukaan-bulan-ada-apa-saja-1sDSiOgUGu.jpeg
Ilmuan Mulai Pecahkan Misteri Lapisan Permukaan Bulan, Ada Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/56/2870495/sukses-mendarat-bulan-ini-misi-chandrayaan-3-selanjutnya-BOU1VVcHdS.JPG
Sukses Mendarat Bulan, Ini Misi Chandrayaan-3 Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/54/2867050/as-sedang-garap-studi-pembangunan-ekonomi-masa-depan-di-bulan-5qiNObuDGm.jpg
AS Sedang Garap Studi Pembangunan Ekonomi Masa Depan di Bulan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement