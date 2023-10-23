China dan Pakistan Sepakati MOU Soal Stasiun Penelitian Bulan, Bakal Cuan?

BEIJING – Pakistan baru-baru ini menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan China untuk bergabung dengan proyek International Lunar Research Station (ILRS). Proyek ILRS, yang dipimpin oleh China, bertujuan untuk membangun pos penelitian secara permanen di Bulan pada tahun 2030-an.

Proyek ILRS bisa menjadi ancaman bagi Program Artemis NASA. Serupa dengan program Artemis AS, perjanjian China dengan mitra yang lebih kecil dalam misi bulan masing-masing sangat penting. Hasil dan kontribusi aktual dalam hal material, finansial, politik, dan aspek manusia masih perlu dilihat.

ILRS adalah pangkalan bulan yang diproyeksikan dan dijalankan oleh Roscosmos dan Administrasi Antariksa Nasional China (CNSA). Stasiun ini merupakan fasilitas eksperimen ilmiah ekstensif yang dapat ditingkatkan dan dipelihara, serta beroperasi secara independen baik di permukaan bulan maupun di orbitnya dalam penelitian jangka panjang.

Pada April 2023, China mengumumkan bahwa mereka membentuk Organisasi Kerja Sama Stasiun Penelitian Bulan Internasional (ILRSCO) untuk mengoordinasikan dan mengawasi proyek tersebut. Proyek ini telah menarik mitra seperti Rusia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Organisasi Kerja Sama Antariksa Asia-Pasifik.

China berencana untuk meluncurkan satelit penjelajahan bulan Queqiao-2 pada awal tahun baru sebagai langkah berikutnya dalam program eksplorasi bulan. Ini akan diikuti oleh misi pengembalian sampel sisi jauh bulan Chang'e-6, yang akan diluncurkan pada pertengahan 2024.

Ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk ILRS China di Wilayah Kutub Selatan Bulan. Tujuan dari proyek Sistem Pengintaian Bulan Terpadu ILRS adalah untuk melakukan penelitian, eksplorasi, dan verifikasi teknologi di bulan, serta memperluas dan memelihara modul sesuai kebutuhan. Setelah ILRS selesai, misi berawak ke Bulan akan dimungkinkan.

Pakistan secara resmi bergabung dengan proyek ILRS beberapa hari yang lalu. Moin ul Haque, duta besar Pakistan untuk China, dan Zhang Kejian, administrator Administrasi Antariksa Nasional China (CNSA), menandatangani MOU atas nama Komisi Penelitian Antariksa dan Atmosfer Atas Pakistan (SUPARCO). Pengembangan pos luar angkasa China sedang ditangani dari perspektif operasional dan teknik oleh MOU tersebut.

Di stasiun penelitian ilmiah bulan internasional, kedua belah pihak akan bekerja sama dengan membentuk kelompok kerja ahli. Secara kolektif, mereka akan menunjukkan tujuan dan rencana mereka untuk subjek, desain kerja sama, dan pertukaran informasi. Bersama-sama, kedua pihak akan menciptakan ahli bidang studi dan mengevaluasi data.