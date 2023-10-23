7 Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Mengalami Serangan Hacker

JAKARTA - Serangan hacker marak terjadi di era digital seperti sekarang. Namun jika Anda sedang menjadi korban, jangan langsung panik, karena ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan.

Hacker umumnya akan memanfaatkan perasaan panik korban yang justru membuat mereka semakin mudah mengorek informasi dan data dari korban.

Lantas apa saja langkah yang diperlukan jika mengalami serangan hacker? Berikut rangkuman yang dilansir dari Kaspersky, Senin (23/10/2023).

Jangan berikan informasi lebih jauh

Ini adalah aturan pertama dan paling mendasar yang bisa dilakukan. Apabila Anda mendapat mendapat kesan buruk dari situs web yang menanyakan nama, email, telepon, atau informasi kartu bank, segera tutup.

Jika Anda sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon, meskipun mereka mengaku berasal dari bank atau dukungan teknis, dan percakapan tersebut tampak aneh, segera tutup telepon dan jangan jawab jika mereka menelepon kembali.

Penipu sering kali menggunakan skema yang rumit, mereka mungkin menelepon dari nomor lain atau menghubungi Anda melalui pesan instan, mungkin berpura-pura menjadi orang lain atau dari organisasi lain. Abaikan mereka.

Putuskan sambungan perangkat dari internet.

Ini adalah poin penting jika Anda menginstal aplikasi apa pun atas permintaan seseorang, atau seseorang melakukan sesuatu di komputer Anda menggunakan alat kendali jarak jauh, termasuk Zoom, Skype, MS Teams, atau Google Meet.

Jika ini masalahnya, kemungkinan besar malware telah terpasang di komputer atau smartphone Anda. Untuk mencegah penjahat siber mengendalikan perangkat Anda dari jarak jauh, segera putuskan sambungan dari internet dengan mematikan Wi-Fi dan data seluler.

Cara termudah dan tercepat untuk melakukannya adalah dengan mengaktifkan Mode Pesawat, atau mencabut kabel Ethernet jika komputer Anda terhubung ke internet melalui salah satunya.

Jangan panik, tetap tenang

Jika Anda mengunjungi situs web yang mencurigakan atau berbicara melalui telepon, cobalah mengingat informasi yang telah dimasukkan di situs tersebut atau bagikan dengan penelepon, seperti alamat dan nama, nomor telepon, nomor kartu bank, hingga mungkin kata sandi.

Jika Anda hanya membagikan nama, alamat, dan nomor telepon, tidak diperlukan tindakan lebih lanjut, namun tetap waspada, kemungkinan besar penipu akan mencoba menyerang kembali berdasarkan data Anda, mungkin menggunakan penipuan lain.

Situasinya menjadi lebih buruk jika Anda membagikan informasi yang lebih sensitif, seperti kata sandi, foto dokumen pribadi, atau informasi perbankan: dalam hal ini, ikuti saran di dua bagian berikutnya.