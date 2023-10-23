Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Stick Cone Pemisah Jalur Sepeda Diganti Mata Kucing, Sindir Netizen: Sebuah Kemunduran!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:27 WIB
Stick Cone Pemisah Jalur Sepeda Diganti Mata Kucing, Sindir Netizen: Sebuah Kemunduran!
Stick Cone di jalur sepeda dicipot (Foto: MPI)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan mengganti stick cone yang jadi pemisah jalur sepeda dengan mata kucing. Hal ini dilakukan karena banyaknya stick cone yang rusak akibat tertabrak oleh kendaraan bermotor.

Diketahui Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budianto, sebelumnya mengatakan bahwa telah mengevaluasi mengenai pemisah jalur sepeda dengan kendaraan bermotor. Atas alasan keamanan, diputuskan untuk diganti dengan mata kucing.

Namun, hal ini memicu reaksi dari warganet yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kemunduran. Pasalnya, Pemprov DKI pernah mendapatkan penghargaan karena mendorong penggunaan sepeda demi lingkungan yang lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh akun X (Twitter) @adriansyahyasin, yang mengunggah video para petugas Dinas Perhubungan (Dishub) sedang membongkar stick cone sebagai arahan dari Pemprov DKI.

“Dikatakan sebuah kemunduran, bisa jadi. Kita ‘pernah’ punya jalur sepeda terproteksi sekarang, yang pada akhirnya dibongkar sama @dishubjakarta. Bangga dapat Sustainable Transport Awards tapi dibongkar juga pada akhirnya,” tulis @adriansyahyasin dalam keterangan unggahannya.

Menurutnya, sebagian besar jalur sepeda yang ada di Jakarta saat ini memang tidak banyak digunakan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, lokasinya yang memang menjangkau para pesepeda dan juga keamanan ketika menggunakan sepeda di jalur tersebut.

Halaman:
1 2
      
