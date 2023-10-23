Deretan Mobil Ikonik Pahlawan Bangsa Indonesia, Salah Satunya Menjadi Kendaraan Ganjar Pranowo

Mobil ikonik Cadillac 75 millik pahlawan bangsa dan bapak proklamator Ir. Soekarno sempat menjadi sorotan karena hendak dipakai Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, secara resmi mengajukan pendaftaran mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Kamis (19/10/2023). Mobil ikonik Cadillac 75 milik Ir. Soekarno bahkan hendak mereka gunakan sebagai kendaraan untuk ke KPU.

Tidak hanya Ir. Soekarno, selama perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia beberapa pahlawan bangsa didampingi oleh mobil ikonik sebagai sahabat mobilitas mereka. Kendaraan - kendaraan ini memungkinkan mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman. Peran mobil dalam membantu mewujudkan kemerdekaan RI sangat penting.

Artikel ini akan mengulas pahlawan-pahlawan bangsa yang memanfaatkan mobil – mobil tersebut dan jenis mobil ikonik yang mereka gunakan. Yuk, mari kita simak lebih lanjut dalam artikel ini!

Mobil Ikonik Pahlawan Bangsa, Salah Satunya Hendak di Kendarai Ganjar Pranowo

1. DeSoto – Moh.Hatta

Mobil ikonik pertama adalah milik Wakil Presiden Pertama Indonesia sekaligus pahlawan bangsa Moh Hatta. mobil DeSoto tahun 1942 diberikan secara langsung oleh pengusaha Djohan Djohor, dengan maksud untuk mendukung upaya mobilisasi selama masa perjuangan, sekaligus untuk menghindari kemungkinan disita oleh pihak Pendudukan Jepang di Indonesia.

Kendaraan ini memainkan peran penting dalam membantu Bung Hatta dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, baik di Jakarta maupun Yogyakarta. Meskipun sempat berpindah tangan dan digunakan sebagai angkutan umum, akhirnya mobil dengan nomor registrasi REP-2 tersebut dibeli kembali oleh Bung Hatta dan menjalani proses restorasi.

2. Oldsmobile 98 – Letnan Jenderal Ahmad Yani

Selanjutnya ada mobil ikonik pahlawan bangsa yang digunakan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mobil ini merupakan hasil produksi dari General Motors dan di keluarkan pada tahun 1966 silam. Diketahui mobil ikonik ini kerap digunakan Letnan Jenderal Ahmad Yani saat menjabat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat.