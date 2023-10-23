Daftar Mobil yang akan Beralih ke Port Pengisian Daya Tesla

JAKARTA - Mayoritas infrastruktur EV di Amerika Serikat dinilai belum siap untuk menangani banyaknya mobil listrik di sana. Kurangnya stasiun pengisian daya dan banyaknya kerusakan pada stasiun tersebut membuat beberapa penggunanya geram. Satu-satunya infrastruktur pengisian daya terbaik hanyalah Tesla Supercharger.

Tesla Supercharger menggunakan port North America Charging Standard (NACS) Tesla. Namun, stasiun tersebut hanya dapat digunakan oleh mobil jenis Tesla. Hal ini tentunya membuat berbagai produsen mobil listrik menginginkan akses untuk dapat mengisi di Tesla Supercharger.

Oleh karena itu, saat ini terdapat berbagai produsen mobil yang telah mengumumkan peralihannya ke port NACS Tesla.

Penasaran? Berikut daftar produsen mobil yang beralih ke port pengisian daya Tesla dilansir dari motortrend, Senin (23/10/2023).

1. BMW Group

BMW Group merupakan salah satu produsen mobil terbesar yang akan beralih ke NACS Tesla. BMW Group sendiri berisikan BMW, MINI, dan Rolls-Royce. BMW Group telah mengumumkan bahwa mereka akan beralih ke NACS Tesla pada 2025 mendatang. Transisi ini akan dimulai pada 2025 di Amerika Serikat dan Kanada.

2. Fisker

Selanjutnya, Fisker Automotive telah menandatangani kesepakatan dengan Tesla untuk membawa NACS ke model mobilnya di 2025. Nantinya, Fisker berencana untuk melengkapi mobilnya dengan port NACS built-in.

3. Ford

Ford merupakan perusahaan pertama yang mengumumkan migrasinya ke port NACS Tesla pada 2025. Pada awal 2024, mereka berencana untuk menawarkan adaptor agar dapat menggunakan Tesla Supercharger. Sementara itu, mulai 2025 port NACS akan menjadi standar yang melengkapi model EV Ford seperti Mustang Mach E, F-150 Lightning, Van E-Transit.

4. General Motors

General Motors telah mengumumkan migrasinya ke port NACS. Sama seperti Ford, adaptor NACS untuk para penggunanya akan diberikan pada 2024. Sementara itu, mobil keluaran 2025 dan seterusnya akan dilengkapi dengan port NACS bawaan.

5. Genesis

Selanjutnya, Genesis telah bergabung dalam perjanjian dengan Tesla untuk mengadopsi port NACS untuk EV miliknya. Seluruh EV keluaran Genesis terbaru akan menggunakan port NACS. Sementara itu, untuk pemilik Genesis EV yang masih menggunakan port CCS akan diberikan adaptor NACS mulai awal 2025.

6. Hyundai

Setelah melalui negosiasi yang alot, kesepakatan Hyundai dengan Tesla akhirnya tercapai. Hyundai akan menggunakan port NACS mulai 2024 di Amerika Serikat dan 2025 di Kanada. Semua kendaraan Hyundai keluaran terbaru akan dilengkapi dengan port NACS. Untuk pemilik Hyundai EV yang masih menggunakan CCS, nantinya mereka akan diberikan adaptor pada awal 2025.