HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pemprov DKI Perluas Area Uji Emisi, Catat Lokasinya!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:11 WIB
Pemprov DKI Perluas Area Uji Emisi, Catat Lokasinya!
Uji emisi kendaraan mulai berlaku 1 November 2023
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan upaya menekan tingginya polusi udara. Salah satunya adalah memperluas area uji emisi hingga ke wilayah penyangga.

Perluasan area uji emisi kendaraan bermotor kini dilakukan di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Untuk mendukung perluasan ini, Pemprov DKI menggelar pelatihan teknisi demi memastikan kelancara uji emisi.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menyelenggarakan pelatihan bagi teknisi uji emisi di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada 22 Agustus hingga 11 Oktober 2023.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 449 peserta dari 234 bengkel, yang terdiri dari delapan Provinsi Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kabupaten/Kota dan Lingkungan Hidup Jawa Barat dan Banten.

“Dari 234 bengkel tersebut, terdapat 140 bengkel yang sudah memiliki alat uji, sehingga masyarakat Botabek bisa lebih mudah mendapatkan layanan uji emisi. Oleh karena itu, kami terus mendorong masyarakat untuk melakukan uji emisi di setiap bengkel tersebut. kendaraan pribadinya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan resmi.

Seperti diketahui, Pemprov DKI jakarta akan kembali melakukan razia uji emisi pada 1 November 2023. Hal ini dilakukan guna memperbaiki kulitas udara yang tercemar akibat emisi dari kendaraan bermotor.

“Kami terus mengajak masyarakat agar melaksanakan uji emisi bagi setiap kendaraan pribadinya. Karena, setelah dilakukan koordinasi dengan Dirlantas, tilang uji emisi akan dimulai pada 1 November 2023,” ujar Ani.

Bagi pemilik kendaraan yang ingin melakukan uji emisi, bisa melihat bengkel terdekat melalui aplikasi JAKI atau mengakses tautan ujiemisi.jakarta.go.id. Nantinya, akan diinformasikan lokasi uji emisi, tak terkecuali yang gratis.

Berdasarkan penelusuran melalui tautan tersebut, berikut beberapa lokasi bengkel uji emisi di Jakarta untuk kendaraan roda empat dan roda dua:

