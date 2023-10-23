Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perayaan Ulang Tahun Ke-23 Epson Indonesia di The Gallery Cibis Park: Kemeriahan dan Kebaikan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |13:35 WIB
Perayaan Ulang Tahun Ke-23 Epson Indonesia di The Gallery Cibis Park: Kemeriahan dan Kebaikan
Perayaan Ulang Tahun Epson ke-23 di The Galery Cibis Park (Foto: Dok Epson)
A
A
A

JAKARTA- Epson Indonesia, salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan penuh semangat dan komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perayaan berlangsung di The Gallery Cibis Park, dan dalam rangkaian perayaan ini, Epson Indonesia melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar dan masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk karyawan Epson, mitra bisnis, dan komunitas setempat.

Blood Donation: Berbagi Kehidupan

Salah satu kegiatan utama dalam perayaan ini adalah donor darah. Epson Indonesia bekerjasama dengan lembaga donor darah setempat untuk mengadakan sesi donor darah. Donor darah merupakan tindakan mulia yang dapat menyelamatkan nyawa orang-orang yang membutuhkan. Dalam semangat sosial dan kemanusiaan, para karyawan Epson dan peserta lainnya turut ambil bagian dalam kegiatan ini, menyumbangkan darah untuk membantu orang yang membutuhkan.

6000 Trees Planting: Mewujudkan Konservasi Lingkungan

Epson Indonesia sangat peduli terhadap masalah lingkungan, dan untuk itu, mereka memutuskan untuk menanam 6000 pohon dalam perayaan ulang tahun mereka. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan langkah nyata dalam mendukung konservasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan alam. Pohon-pohon yang ditanam akan memberikan manfaat jangka panjang, seperti membersihkan udara, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181483//alfamart_sahabat_posyandu-pWK9_large.jpeg
Alfamart Sahabat Posyandu bersama Cussons Baby Sukses Jangkau Ribuan Ibu dan Anak di 34 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181448//spaylater-2Cid_large.jpg
SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/1/3181388//damri-zTn0_large.jpg
Charging Station DAMRI Cawang Resmi Beroperasi, Dukung Transportasi Umum Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181346//serbu_rabu-As7Z_large.jpg
Serbu Rabu, Saatnya Nikmati Promo XTRA Tengah Minggu di Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/25/3181327//fadli_zon_berdialog_bersama_bupati_siak-zjeZ_large.jpeg
Bahas Pelestarian Warisan Budaya Melayu, Menbud Lakukan Dialog bersama Bupati Siak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181202//bapenda_jakarta_pajak_dan_retribusi_daerah-fO3a_large.jpg
Kenali Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dua Pendapatan DKI Jakarta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement