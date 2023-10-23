Perayaan Ulang Tahun Ke-23 Epson Indonesia di The Gallery Cibis Park: Kemeriahan dan Kebaikan

JAKARTA- Epson Indonesia, salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan penuh semangat dan komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perayaan berlangsung di The Gallery Cibis Park, dan dalam rangkaian perayaan ini, Epson Indonesia melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar dan masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk karyawan Epson, mitra bisnis, dan komunitas setempat.

Blood Donation: Berbagi Kehidupan

Salah satu kegiatan utama dalam perayaan ini adalah donor darah. Epson Indonesia bekerjasama dengan lembaga donor darah setempat untuk mengadakan sesi donor darah. Donor darah merupakan tindakan mulia yang dapat menyelamatkan nyawa orang-orang yang membutuhkan. Dalam semangat sosial dan kemanusiaan, para karyawan Epson dan peserta lainnya turut ambil bagian dalam kegiatan ini, menyumbangkan darah untuk membantu orang yang membutuhkan.

6000 Trees Planting: Mewujudkan Konservasi Lingkungan

Epson Indonesia sangat peduli terhadap masalah lingkungan, dan untuk itu, mereka memutuskan untuk menanam 6000 pohon dalam perayaan ulang tahun mereka. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan langkah nyata dalam mendukung konservasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan alam. Pohon-pohon yang ditanam akan memberikan manfaat jangka panjang, seperti membersihkan udara, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak perubahan iklim.