5 Cara Merawat TWS Supaya Awet dan Tidak Cepat Rusak!

JAKARTA – True Wireless Stereo (TWS) adalah perlengkapan audio untuk gadget yang menawarkan berbagai keunggulan. Selain faktor bentuknya yang ringkas, kualitas suaranya pun tidak perlu dipertanyakan lagi.

Pada umumnya, merawat TWS tidaklah sulit. Telah tersedia beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat perangkat ini lebih awet. Tidak hanya cara merawatnya saja, namun cara mengoperasikan perangkat juga perlu diperhatikan agar TWS Anda tidak cepat rusak.

Lantas bagaimana cara merawat TWS agar tetap awet dan tahan lama? Berikut lima tips yang dapat dicoba.

1. Rutin Bersihkan TWS

Sebagai sesuatu yang mungkin digunakan hampir setiap hari, kebersihan TWS sangatlah penting. Anda bisa membersihkan berbagai kotoran yang menempel pada TWS agar kinerjanya tetap optimal. Salah satu cara untuk membersihkan TWS Anda adalah dengan membersihkan kotoran dari audio atau port pengisian daya. Untuk kebersihan yang maksimal, Anda dapat menggunakan cairan pembersih ampuh untuk laptop atau lensa kamera.

2. Isi Daya Sebelum Kehabisan Baterai

Salah satu kebiasaan yang bisa dibilang salah kaprah adalah membiarkan baterai pada TWS habis sama sekali. Jika baterai TWS hampir habis, biasanya perangkat ini akan memberikan tanda berupa bunyi yang mengganggu.

Jika Anda mendengar bunyi ini, segera isi daya TWS dengan menggunakan charging case. Bagaimanapun juga, jika baterai TWS habis, proses pengisian daya akan memakan waktu lama dan kemungkinan rusak akan semakin besar.

3. Hindari Menyimpan di Tempat Lembab

TWS dilengkapi dengan fitur kedap air, namun jangan sampai basah dan mengering dengan sendirinya. Hal ini dapat membuat interior menjadi lembap dan rentan terhadap kerusakan.

Untuk mengantisipasinya, gunakan kain kering untuk mengeringkan bagian yang basah. Perlu diingat, jangan menyimpannya di tempat yang lembab dengan bagian yang masih basah. Tunggu beberapa saat hingga benar-benar kering dan simpan di tempat yang sejuk.