4 Tips Agar Ponsel Tidak Overheat di Cuaca Panas

JAKARTA – Anda mungkin bertanya-tanya agar ponsel tidak kepanasan di tengah cuaca yang begitu panas. Ponsel yang overheat adalah sesuatu hal perlu dihindari, selain karena berdampak pada kinerja ponsel, hal itu juga dapat membuat daya baterai melemah.

Awal yang tepat dimulai dengan mengetahui suhu pengoperasian yang aman untuk ponsel Anda, misal ntuk iPhone, suhunya antara 32ºF dan 95ºF (yaitu 0ºC hingga 35ºC).

Sebagian besar ponsel kadang-kadang akan menjadi hangat saat disentuh, terutama saat berada di bawah tekanan dan tidak ada penjelasan yang tepat untuk mengetahui kapan suhu terlalu panas.

Secara umum, periode panas yang terlalu lama merupakan masalah, dan begitu juga ponsel yang terlalu panas sehingga Anda tidak dapat menggunakannya dengan nyaman di tangan Anda. Lantas, bagaimana cara agar ponsel tidak overheat, apalagi di tengah cuaca panas yang begitu ekstrem?

Simak empat tips agar ponsel tidak overheat di cuaca panas

1. Lepas Phone Case dari Ponsel

Casing ponsel biasanya tidak dapat menjaga aliran udara terbaik pada ponsel Anda, dan dapat menyebabkan masalah panas berlebih. Jika dirasa ponsel terlalu panas, cobalah melepas casing untuk sementara waktu guna membantu mengembalikannya ke suhu yang normal.

2. Nyalakan Airplane Mode

Supaya ponsel Anda lebih cepat dingin, jangan hanya mematikan Bluetooth; atur ponsel Anda ke mode pesawat untuk menghentikannya dalam pemindaian Wi-Fi atau data seluler. Mengistirahatkan ponsel dapat membantu mendinginkannya.