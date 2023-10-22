Elon Musk Sebut akan Ada 2 Jenis Akun Premium X, Apa Bedanya?

JAKARTA - Pemilik X, -dulunya Twitter, Elon Musk mengonfirmasi bahwa platform tersebut akan menawarkan dua akun premium bagi pelanggannya.

Diberitakan sebelumnya jika bos Space X dan Tesla tersebut juga memastikan bahwa pengguna baru X harus membayar biaya sebesar 1 dolar AS atau sekitar Rp15 ribuan untuk mencegah banyaknya akun bot.

Terbaru, Musk menyebut jika X akan segera meluncurkan dua varian akun premium dengan harga yang berbeda. Pertama dikenalkan dengan biaya bulanan 8 dolar AS (Rp130 ribuan) per bulan, sementara satunya ditawarkan dengan harga lebih mahal.

"Dua tingkatan baru langganan X Premium akan segera diluncurkan," tulis Elon Musk di X, Jumat (20/10/2023).

"Yang satu [ditawarkan] harga lebih rendah dengan semua fitur [premium], tetapi tidak ada pengurangan iklan, sementara satunya akan lebih mahal, tetapi bebas iklan sama sekali." sambungnya.

Diketahui akun X Premium sebelumnya masih menampilkan sedikit iklan dibandingan akun biasa. Hal ini pun sempat mendapatkan kecaman dari pengguna X.