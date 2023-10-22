Studi Ciptakan AI untuk Verifikasi Kutipan Hoax di Wikipedia

JAKARTA - Wikipedia menjadi salah satu situs yang sering digunakan mengulik informasi di dunia maya. Sayangnya sumber informasi di Wikipedia tidak dapat 100 persen dipastikan keakuratannya.

Namun sebuah studi berhasil menciptakan kecerdasan buatan (AI) yang dapat memverifikasi kutipan atau sumber di Wikipedia sehingga tidak ada informasi palsu (hoax) yang menyesatkan pengguna.

Seperti diketahui, meski berisikan banyak informasi, setiap orang dapat menyunting informasi di Wikipedia. Belum lagi sumber informasi yang diberikan tidak semuanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dikutip dari Engadget, Minggu (22/10/2023), para peneliti mengembangkan AI yang berfokus pada peningkatan sumber referensi asli di Wikipedia. Mereka melatih alogaritma AI untuk mengidentifikasi kutipan di sumber yang meragukan.

BACA JUGA: Robot Milik NASA Jalani Misi Pertama Sebagai Pekerja Tambang Minyak

Progam itu disebut SIDE dan memiliki dua tujuan, di antaranya memeriksa sumber utama akurat atau tidak, serta menyarankan sumber baru untuk memperkaya informasi pengguna.

Meski demikian sejauh ini AI tersebut baru hanya beroperasi dengan asumsi bahwa klaim Wikipedia benar. Artinya, walau dapat memeriksa keaslian suatu sumber, dia belum bisa memverifikasi klaim yang dibuat dalam sebuah entri.