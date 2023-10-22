Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Studi Ciptakan AI untuk Verifikasi Kutipan Hoax di Wikipedia

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:58 WIB
Studi Ciptakan AI untuk Verifikasi Kutipan Hoax di Wikipedia
Wikipedia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wikipedia menjadi salah satu situs yang sering digunakan mengulik informasi di dunia maya. Sayangnya sumber informasi di Wikipedia tidak dapat 100 persen dipastikan keakuratannya.

Namun sebuah studi berhasil menciptakan kecerdasan buatan (AI) yang dapat memverifikasi kutipan atau sumber di Wikipedia sehingga tidak ada informasi palsu (hoax) yang menyesatkan pengguna.

Seperti diketahui, meski berisikan banyak informasi, setiap orang dapat menyunting informasi di Wikipedia. Belum lagi sumber informasi yang diberikan tidak semuanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dikutip dari Engadget, Minggu (22/10/2023), para peneliti mengembangkan AI yang berfokus pada peningkatan sumber referensi asli di Wikipedia. Mereka melatih alogaritma AI untuk mengidentifikasi kutipan di sumber yang meragukan.

Progam itu disebut SIDE dan memiliki dua tujuan, di antaranya memeriksa sumber utama akurat atau tidak, serta menyarankan sumber baru untuk memperkaya informasi pengguna.

Meski demikian sejauh ini AI tersebut baru hanya beroperasi dengan asumsi bahwa klaim Wikipedia benar. Artinya, walau dapat memeriksa keaslian suatu sumber, dia belum bisa memverifikasi klaim yang dibuat dalam sebuah entri.

Halaman:
1 2
      
