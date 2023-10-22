5 Tips Jual Motor Bekas Supaya Laku Cepat, Nomor 1 Paling Penting!

JAKARTA - Peminat motor bekas cukup menarik dibahas. Selain memiliki harga yang miring, jika jeli dalam memilih calon pembeli saja mendapatkan motor bekas dalam kondisi yang cukup bagus.

Di sisi lain, para penjual motor bekas pun bisa menjual motor mereka secara lebih cepat di era digital seperti sekarang. Meski begitu, ada sejumlah cara agar motor yang ditawarkan dapat laku dengan cepat.

Ya, seperti halnya calon pembeli, kali Okezone.com akan memberikan lima tips kepada calon penjual agar motor bekas mereka dapat laku cepat. Berikut ulasan lengkapnya.

5. Lengkapi dokumen motor

Dokumen kendaraan bermotor sepert Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) wajib ada di tangan saat motor hendak dijual.

Selain itu juga usahakan minimal STNK sepeda motor masih aktif dalam waktu 3 bulan. Pastikan kalian tidak menunggak pajak kendaraan.

Kalian juga bisa melengkapinya dengan dokumen lain seperti faktur, buku catatan perawatan, atau sertifikat garansi agar harga yang dibandrol bisa lebih tinggi.

4. Pasang harga wajar

Harga yang terlalu tinggi bisa dipastikan akan membuat calon pembeli balik kanan. Harga yang rendah juga bisa menyebabkan calon pembeli curiga.

Apalagi terpaut cukup jauh di bawah angka pasaran akan membuat orang berpikir macam-macam terhadap motor yang kalian tawarkan.

Untuk itu cek terlebih dahulu harga pasarannya di situs jual beli motor bekas secara online. Dengan mengetahui harga pasaran, kalian bisa lebih pas dalam menentukan harga jualnya.

3. Jual secara online

Manfaat media sosial atau internet untuk mempromosikan motor yang ingin dijual. Saat ini sudah banyak platform yang memperjualbelikan kendaraan bekas via online.

Dengan menawarkan motor di platform digital akan menjangkau pembeli dengan cakupan yang lebih luas. Agar lebih cepat laku, gunakan lebih dari satu platform.