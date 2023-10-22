3 Mobil Pajero Sport Terparkir di Rumah Kayu, Nilainya Ditaksir Rp1,3 Miliar!

JAKARTA – Jagat maya kembali diramaikan dengan sebuah video pendek yang memperlihatkan sejumlah mobil mewah terparkir di rumah kayu. Paling mencolok adalah terdapat tiga unit Mitsubishi Pajero Sport yang terparkir di dalam rumah kayu tersebut.

Video itu dibagikan oleh akun Instagram @mobilngakak, yang memperlihatkan sejumlah mobil dari berbagai model terparkir. Perekam mengambil video dari depan sampai belakang, di mana ada total lima unit mobil SUV dan MPV yang terparkir di rumah kayu.

Kelima unit mobil tersebut terdiri dari tiga Pajero Sport, termasuk Dakar, mobil MPV Isuzu Phanter, dan SUV kompak Honda HR-V. Setidaknya, kelima unit mobil tersebut memiliki nilai mencapai Rp1,5 miliaran.

“Rumah boleh kayu, tapi Pajeroku ono telu,” tulis keterangan dalam unggahan video tersebut. Bukan hanya itu, pada video tersebut juga terdapat keterangan yang menunjukkan harga masing-masing mobil tersebut.

Berdasarkan pengakuan perekam, masing-masing Pajero Sport memiliki harga sekitar Rp400 juta dengan total Rp1,3 miliar. Sementara Isuzu Phanter seharga Rp150 juta, dan Honda HR-V Rp250 juta.

Dilihart dari video tersebut, Mitsubishi Pajero Sport yang terparkir di rumah kayu tersebut merupakan model terbaru. Untuk varian termurah, GLX (4x4) MT dibanderol Rp577,6 juta, dan Dakar versi terendah dijual seharga Rp625,9 juta.

Namun, harga tersebut hanya berlaku untuk wilayah DKI Jakarta. Artinya, harganya bisa lebih tinggi di setiap wilayahnya. Hal ini berdasarkan besaran pajak yang ditetapkan setiap pemerintah daerah.