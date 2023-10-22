Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Kunci Wuling Air ev Bisa Jadi Mobil Listrik Terlaris September 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |09:35 WIB
Ini Kunci Wuling Air ev Bisa Jadi Mobil Listrik Terlaris September 2023
Wuling Air ev (Foto: Wuling Motors)
A
A
A

JAKARTA – Wuling Air ev menjadi kendaraan listrik terlaris di Indonesia dengan ribuan unit pesanan. Sepanjang 2022, Wuling Motors telah menjual 8.053 unit, berdasarkan data wholesales yang diolah Gaikindo.

Untuk tahun ini, sejak Januari-September, total Wuling Air ev telah terjual sebanyak 3.229 unit. Hal itu membuktikan bahwa masyarkat Indonesia mulai menerima kendaraan listrik sebagai mobilitas perkotaan.

Brand & Marketing Director Wuling Motors Indonesia, Dian Asmahani mengungkapkan rahasia Wuling Air ev laku keras di Indonesia. Dia mengatakan itu terjadi bukan hanya sekadar harganya yang murah, tapi karena konsep memberi kemudahan bagi pemiliknya.

Pada setiap pembelian Wuling Air ev, Wuling Motors menyediakan layanan tambah daya gratis dan opsi memasang jalur baru. Ini untuk memastikan konsumen dapat dengan mudah mengisi baterai mobil listrik mereka di rumah.

“Setiap dealer harus membangun minimal satu pengisian baterai. Tapi itu minimal ya, bisa jadi ada dua atau tiga, tergantung dealer tersebut,” kata Dian kepada wartwan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Wuling juga siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Ini diawali dengan membangun pengisian baterai di setiap dealer Wuling di seluruh Indonesia.

“Tentunya, kami juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk membangun infrastruktur, mengingat Pertamina juga sedang gencar membangun SPKLU,” ujar Dian.

Mobil listrik yang beredar di Indonesia saat ini memiliki soket pengisian berbeda-beda, sehingga akan mempersulit pemilik kendaraan ketika melakukan pengisian di SPKLU ketika sedang berkendara jarak jauh.

